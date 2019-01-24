Erbil'de 24 Ocak Türkmen Kültür Günü düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil vilayetinde 24 Ocak Türkmen Kültür Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) ile Türkmen Kültür Genel Müdürlüğünce Erbil'de bulunan Türkemevi'nde düzenlenen etkinliğe Türkmen siyasetçi ve edebiyatçı ile çok sayıda misafir katıldı.

ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Türkmenler için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir gün. Çünkü Irak'ta Türkmenlerin varlığını ikrar eden bir gündür." dedi.

Türkmenlerin Irak'ta üçüncü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise ikinci etnik unsur olduğunu hatırlatan Bilal, Türkmenlerin siyasi, kültürel ve sosyal haklara sahip olduğunu ve hiçbir tarafın bunu ihlal etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bilal, Türkmen Kültür gününün 1970 yılında zamanın Irak yönetimi tarafından Türkmenlere tanındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hak 1970 yılında verildi. O dönemde Kerkük başta olmak üzere birçok Türkmen bölgelerinde Türkmen kültürü, edebiyatı ve eğitimiyle ilgili faaliyetler başladı ama yaklaşık bir yıl geçmeden ne yazık ki bu karar iptal edildi."

Türkmenevi Müdürü Geylan Altıparmak da her yıl 24 Ocak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde kültürel etkinliklerin düzenlendiğini ifade etti.

Günün önemine değinen Altıparmak, "Çok önemli bir gün. Çünkü bu kararla Türkmenlerin varlığı ispat edildi. Bu bizim varlığımızı ispat eden bir karardır." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Türkmen ev eşyalarının sergilenmesiyle birlikte katılımcıların oyunlar oynadığı kaydedildi.



