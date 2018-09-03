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Erbil'de 22 yıl önce katledilen Türkmenler anıldı

Irak'ın Erbil kentinde Baas rejimine bağlı ordu güçleri tarafından 22 yıl önce öldürülen 48 Türkmen için anma programı gerçekleştirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 00:33
Erbil'de 22 yıl önce katledilen Türkmenler anıldı

Irak'ın Erbil kentinde 22 yıl önce Baas rejimine bağlı ordu güçleri tarafından öldürülen 48 Türkmen için anma programı düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Ağustos Erbil Katliamı Anma Programı'na şehit aileleri, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda söz alan ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf, "Bu olay 31 Ağustos 1996'da meydana geldi. Irak'ın farklı bölgelerinde Türkmenlerin siyasi, kültürel, sosyal varlığını sonlandırmaya yönelik girişimler oldu." dedi.

Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri tarafından alıkonulan 48 kişinin mahkemeye çıkarılmadan idam edildiğini belirten Maruf, "Onlar olmasaydı biz olmazdık. Onların mücadelesini bugün biz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

'TÜRKMENLER OSMANLI YIKILDIKTAN SONRA ASİMİLASYONA MARUZ KALDI'

ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal de katliamın Türkmen siyasi hareketinde önemli bir olay olduğunu vurgulayarak, "Türkmenler, Osmanlı yıkıldıktan sonra Irak'taki hükümetler tarafından siyasi baskılara ve asimilasyon politikalarına maruz kaldı." şeklinde konuştu.

Bilal, bu katliamın, insan hakları örgütleri tarafından gündeme getirilmediğini ve uluslararası platformda yankı bulmadığını kaydetti.

Irak'ta dönemin devlet başkanı Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri, 31 Ağustos 1996'da Erbil'deki ITC binasına girerek aralarında siyasetçilerin de olduğu 48 Türkmen'i bilinmeyen bir yere götürmüş, alıkonulan Türkmenler daha sonra aynı güçler tarafından öldürülmüştü.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 00:33
  1. Aydın
  2. Erbil
  3. ırak

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