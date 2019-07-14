0553 313 94 23

Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay:- "Türkmenler Irak'ın asli unsurlarıdır ve modern tarih boyunca Irak'ın birlik ve beraberliğinin teminatı olmuşlardır"

14 Temmuz 2019 Pazar 19:17
Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Kerkük katliamının 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Erbil il binasında gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ve çok sayıda Türkmen katıldı.

Başkonsolos Hakan Karaçay etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkmenler Irak'ın asli unsurlarıdır ve modern tarih boyunca Irak'ın birlik ve beraberliğinin teminatı olmuşlardır." dedi.

Türkmenlerin farklı dönemlerde ve farklı kesimler tarafından hedef alındıklarını aktaran Karaçay, tüm bunlara rağmen Türkmenlerin milli iradesinin kırılmadığını, milli davalarından vazgeçmediklerini ifade etti.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkmenlerin kendi milli davalarına sahip çıkacaklarına inandıklarını belirten Karaçay, Türkmenlerin siyasetten ticarete, sanattan bilime ve hayatın her alanında hak ettikleri gibi temsil edilmelerini arzuladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Türkmenlerin yanında olduklarını ve onları yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Karaçay, 14 Temmuz Kerkük katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf da Kerkük katliamının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen tüm Türkmenlerin kalbinde halen acı hatırasının yaşadığını kaydetti.

Katliamla ilgili her yıl Türkmen bölgelerinde anma töreni düzenlendiğini anımsatan Maruf, "Şehitlerimizi unutmayacağız. Bugün Irak'taki Türkmen varlığını şehitlerimizin kanına borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te, 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz katliamı" olarak geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:17
  1. Kerkük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    1. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak..
    2. İznik Gölü'nde tarihi mermer blok..
    3. "15 Temmuz milletimizce bertaraf..
    4. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı..
    5. İznik gölünde heyecan veren ihbar,..
    6. Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 10..
    7. Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    8. Hakkari’de 5 bölge yasaklandı
    9. Geleneksel Şalvar Güreş müsabakaları..
    10. Başkentte ‘yan baktın’ kavgası kanlı..
    11. AK Parti’li Eker, 15 Temmuz gazisini..
    12. Binicilik: 15 Temmuz Şehitler Kupası..
    13. Ağabeyi tarafından namaz kılarken..
    14. Amerikan armudu hangi meyvedir? KPSS..
    15. Genç boksörlerden Sırbistan'da 6 madalya
    16. Midyat’ta kafe yangını
    17. Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının..
    18. Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız..
    19. El feneriyle eve girip suçüstü..
    20. Komandolar teröristlere göz açtırmıyor
    21. Kaymakam Alibeyoğlu yol çalışmalarını..
    22. Bahçeli: "Hakurk, Kandil ve çevresinin..
    23. Fransa Bisiklet Turu
    24. Erdoğan'dan ABD'li senatöre sert..
    25. Belçika'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    26. İsrailli Bakan Batı Şeria'nın..
    27. İkmal ne demektir? İkmal kelimesinin..
    28. DÜZELTME - "TBMM Başkanı Şentop'tan 15..
    29. Milli Mücadele’de ikmal yolunun adı..
    30. Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına İBB..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!