Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Kerkük katliamının 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Erbil il binasında gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ve çok sayıda Türkmen katıldı.



Başkonsolos Hakan Karaçay etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkmenler Irak'ın asli unsurlarıdır ve modern tarih boyunca Irak'ın birlik ve beraberliğinin teminatı olmuşlardır." dedi.

Türkmenlerin farklı dönemlerde ve farklı kesimler tarafından hedef alındıklarını aktaran Karaçay, tüm bunlara rağmen Türkmenlerin milli iradesinin kırılmadığını, milli davalarından vazgeçmediklerini ifade etti.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkmenlerin kendi milli davalarına sahip çıkacaklarına inandıklarını belirten Karaçay, Türkmenlerin siyasetten ticarete, sanattan bilime ve hayatın her alanında hak ettikleri gibi temsil edilmelerini arzuladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Türkmenlerin yanında olduklarını ve onları yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Karaçay, 14 Temmuz Kerkük katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf da Kerkük katliamının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen tüm Türkmenlerin kalbinde halen acı hatırasının yaşadığını kaydetti.

Katliamla ilgili her yıl Türkmen bölgelerinde anma töreni düzenlendiğini anımsatan Maruf, "Şehitlerimizi unutmayacağız. Bugün Irak'taki Türkmen varlığını şehitlerimizin kanına borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te, 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz katliamı" olarak geçmişti.