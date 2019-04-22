Erbil Uluslararası Maarif Okulunun "robot" başarısı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen robotik yarışmasında Erbil Uluslararası Maarif Okuluna özel ödül verildi. Erbil'deki Salahaddin Üniversitesi Mekanik ve Mekatronik Mühendisliği Bölümünün düzenlediği robotik yarışmasında üniversite öğrencilerinin yanı sıra Erbil Uluslararası Maarif Okulunun ilköğretim öğrencileri de robot projelerini sergiledi. Uluslararası Maarif Okulu, arama kurtarma faaliyetlerinde tehlikeli bölgelerde cisimleri bulmak için kullanılan uzaktan kumandalı "Mert Robot" projesiyle yarışmaya katıldı. Maarif Okulu öğrencilerinin hazırladığı ve büyük beğeni toplayan proje, jüri özel ödülüne layık görüldü.

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