Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan AA'ya teşekkür plaketi

ERBİL (AA) - Erbil Uluslararası Maarif Okulu tarafından kuruma katkılarından dolayı Anadolu Ajansı (AA) Erbil ofisine plaket verildi.

Irak'ın Erbil kentinde Maarif Okulu'nda düzenlenen törende, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, AA, TRT, Türk Kızılayı ve Türk Hava Yolları (THY) temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkonsolos Hakan Karaçay, plaketi Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'den aldı.

AA Erbil Temsilcisi ve Sorani Haberler Editörü Salih Bilici'ye plaketini TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz verdi.

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Utku Akbaş, TRT personeli Ahmed Şali ile THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş da plaketlerini TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz'un elinden aldı.



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