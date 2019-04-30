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Erbil Uluslararası Maarif Okulu, kimsesiz çocukları sevindirdi

Irak’ın Erbil kentinde faaliyete gösteren Erbil Uluslararası Maarif Okulu, kimsesiz çocuklar için etkinlik düzenledi.

30 Nisan 2019 Salı 10:28
Erbil Uluslararası Maarif Okulu, kimsesiz çocukları sevindirdi

Irak’ın Erbil kentinde faaliyete gösteren Erbil Uluslararası Maarif Okulu, kimsesiz çocuklar için etkinlik düzenledi.


Erbil yetimhanesinde kalan kimsesiz çocukların okula davet edildiği etkinlikte, kimsesiz çocuklar okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle tanıştırıldı. Öğretmenler eşliğinde okulun bütün bölümlerini gezerek keyifli bir gün geçiren Erbil yetimhanesinde kalan kimsesiz çocuklar okul hakkında bilgi edindi. Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek’in hazır bulunduğu ve “Yetim gülerse dünya güler” sloganı altında düzenlenen etkinlikte, okul öğrencilerinin kimsesiz çocuklara gösterdiği ilgi dikkat çekti. Keyifli bir gün geçiren kimsesiz çocuklara Irak’ta faaliyet gösteren Türk Kızılayı’nın hazırladığı umut kutuları hediye edildi. Okul gezisi tamamlandıktan sonra kimsesiz çocuklar kaldıkları yetimhaneye döndü.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:28
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