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Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nin Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'ye yönelik saldırının planlayıcılarından, "mavi kategori"de aranan "Botan" kod adlı Hacı Kurhan ile "Kendal" kod adlı Metin Akgün etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'nın sözde özel kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Kurhan ile yardımcısı Akgün'e 30 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Gara alanında araçla hareket halindeyken operasyon düzenledi.

Etkisiz hale getirilen iki teröristin de çok sayıda eyleme katıldıkları, Hacı Kurhan'ın Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edildi.

Karayılan">Murat Karayılan'ın en güvendiği örgüt mensuplarından 1976 doğumlu Hacı Kurhan'ın PKK'ya 2002'de katıldığı, 2005'te Irak'taki Haftanin kampında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, ablasının da PKK mensubu olduğu, 2015'te PKK/KCK-YPG bünyesinde sorumlu düzeyde Suriye'nin Haseke ve Kamışlı bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgüte yeni katılan teröristlerin Suriye'de eğitilerek eylem yapmak üzere Adana, Mersin ve Tarsus'a gönderilmesinden sorumlu olan Kurhan'ın, 2015'te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı ortaya çıktı.

Kurhan'ın, Mart 2016'da Suriye-Türkiye sınır hattı sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, PYD/YPG'nin sözde Rojava özel kuvvetler ve anti-terör birimi sorumlularından iken, 2018'de PKK özel kuvvetler Irak'ın Amadiye bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 2018'de PKK'nın paravan terör örgütlerinden TAK'ta üst düzey göreve getirildiği tespit edildi.

- Kız kardeşi de örgüt elemanı çıktı

Metin Akgün'ün ise 1990 doğumlu olduğu ve PKK'ya Kasım 2014'te katıldığı, terör örgütü PKK/KCK adına Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde 15 Ağustos 2015'te Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve 27 Ağustos 2015'te Gürpınar-Beşbudak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, 1 Eylül 2015'te Van-Hakkari Karayolu Murataldı Mahallesi mevkisindeki mayın/EYP patlatılmasını, 3 Eylül 2015'te Gürpınar-Özlüce Mahallesi Köz mevkisinde VEDAŞ'a ait aracın gasbedilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi.

Akgün'ün kız kardeşi "Berivan" kod adlı Neslihan Akgün'ün de 2014'te örgütün kırsal kadrosuna katıldığı, 2018'den itibaren "Botan" kod adlı Hacı Kurhan'a bağlı olarak faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda özel şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
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