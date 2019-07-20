Erbil saldırısının ikinci faili yakalandı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ’a yardım eden ’Dıj Muhammed Bisksız’ adlı saldırganın yakaladığını duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ’a yardım eden ’Dıj Muhammed Bisksız’ adlı saldırganın yakaladığını duyurdu.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Mazlum Dağ’a yardım eden saldırganın yakaladığı duyuruldu. İkinci saldırganın ’Dıjvar Mamend Yusuf’ kod adlı Muhammed Bisksız olduğu belirtilerek fotoğrafı paylaşıldı.

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