Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği belli oldu
Erbil'de Türk diplomatları hedef alan terör saldırısının faillerinden birinin kimliği belli oldu.18 Temmuz 2019 Perşembe 23:36
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı
Erbil Emniyeti, Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyla ilgili olarak Diyarbakır nüfusuna kayıtlı, 1992 doğumlu Mazlum Dağ'ın 'baş şüpheli' olarak arandığını bildirdi.
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