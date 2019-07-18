Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği belli oldu Erbil'de Türk diplomatları hedef alan terör saldırısının faillerinden birinin kimliği belli oldu.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı Erbil Emniyeti, Erbil'deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyla ilgili olarak Diyarbakır nüfusuna kayıtlı, 1992 doğumlu Mazlum Dağ'ın 'baş şüpheli' olarak arandığını bildirdi. Erbil’deki hain saldırıya en sert tepki o ülkeden geldi: Bu alçaklık ötesidir Erbil'de Türk yetkililerin olduğu restorana saldırı! İlk belirlemelere göre...

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