0553 313 94 23

Erbil saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:57
Erbil saldırısının baş failine yardım eden bir zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'a yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:57
  1. Erbil
  2. IKBY
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı
    1. Aydın’da 5 dakikalık yağış kaza..
    2. KKTC’den ‘Türk Yıldızları’ geçti
    3. İstanbul’da dev asayiş operasyonu: 217..
    4. İzmir'deki silahlı saldırının faili..
    5. Mağaza yangını 4,5 saatte söndürüldü
    6. Boğaz’da lüks atın alev alev yandığı..
    7. Trump, İsveç’te gözaltına ünlü rapçi..
    8. Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de..
    9. Samsun'da plastik fabrikasında yangın
    10. Erbil saldırısının baş failine yardım..
    11. ATO Başkanı Baran TTSO'yu ziyaret etti
    12. İran, İngiltere'ye ait tankere..
    13. Fransa Bisiklet Turu
    14. Fadıloğlu, Küsget’teki asfalt..
    15. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    16. Rum gazetesi Politis'ten dikkat çeken..
    17. ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi Açılış..
    18. Nevşehir’de “Temiz Şehir Nevşehir”..
    19. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    20. Osmaniye’de çıkan orman yangınında bir..
    21. Boğaz’da lüks yat alev alev yandı
    22. Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya..
    23. Kazadan yaralı kurtulan göçmenler..
    24. Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem
    25. Futbol: Hazırlık maçı
    26. Caretta yumurtalarının olduğu sahilde..
    27. Tarsus’ta iki kamyon çarpıştı: 2 ölü,..
    28. İstanbul Boğazı'nda yatta yangın
    29. Kosova’da muhalifler erken seçim..
    30. Kuşadası’nda 14’ü çocuk 48 kaçak..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti