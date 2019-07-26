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Erbil saldırısının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:56
Erbil saldırısının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:56
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