"Erbil petrol gelirlerini teslim etmiyor"

BAĞDAT (AA) - Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ihraç ettiği petrol gelirini Bağdat'a teslim etmediğini açıkladı.

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, Bağdat'taki bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında, "IKBY, 2019 bütçesinde varılan anlaşma gereği günlük 250 bin varil petrol gelirini şu ana kadar Bağdat'a teslim etmedi." dedi.

Bu konuda gerekli adımların atılması için IKBY ile çok yakında iletişime geçileceğini söyleyen Iraklı Bakan, "Yasalara bağlıyız ve bağlı kalacağız. Bunun dışında üzerinde müzakere yürütebileceğimiz hiçbir durum yok." ifadelerini kullandı.

Irak 2019 bütçesine göre, IKBY'nin aldığı bütçe karşılığında ihraç ettiği günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor.