Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı. Operasyon sürüyor." Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı.

Erbil güvenlik güçlerinden açıklama: "Saldırganın yakalanması için tüm yollar kapatıldı. Operasyon sürüyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.