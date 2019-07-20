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Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi
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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:04
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