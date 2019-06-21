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Erbeyli şehitleri geçen bir asra rağmen unutulmadı

Kurtuluş Savaşı sırasında, İncirliova’nın Erbeyli Mahallesi’nde 21 Haziran 1919’da Yunan işgalcileri tarafından şehit edilen 72 kişi, şehit edilişlerinin 100’üncü yıl dönümlerinde düzenlenen konferans ve Erbeyli Mahallesi Şehitliği’nde dualarla anıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:37
Erbeyli şehitleri geçen bir asra rağmen unutulmadı

Kurtuluş Savaşı sırasında, İncirliova’nın Erbeyli Mahallesi’nde 21 Haziran 1919’da Yunan işgalcileri tarafından şehit edilen 72 kişi, şehit edilişlerinin 100’üncü yıl dönümlerinde düzenlenen konferans ve Erbeyli Mahallesi Şehitliği’nde dualarla anıldı.



İncirliova Belediyesi ve ADD İncirliova Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen anma programı dün akşam İncirliova Kültür Park’ta düzenlenen konferansla başladı. Konferansta ADD İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler’in konuşmasının ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde görev yapan Prof. Dr. M. Emin Elmacı katılımcılara "Milli Mücadelenin 100. Yılı ve Erbeyli Şehitleri " konularında tarihi belgeler eşliğinde bilgi aktardı. Ardından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve ADD İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler tarafından Elmacı’ya teşekkür belgesi ve buket takdim edildi.



İncirliova Belediyesi ve ADD İncirliova Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen anma programı bugün de Erbeyli Mahallesi Şehitliği’nde gerçekleştirildi.


Törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, Atatürkçü Düşünce Derneği İncirliova Şube Başkanı Belgin Güler, ADD Germencik Şube Başkanı Ercüment Savran, Erbeyli Mahalle Muhtarı İsmail Akça, resmi kurum amirleri ile İncirliova ve Germencik İlçelerinden resmi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.



Başkan Kaya, konuşmasında ; "İçinde bulunduğumuz yılın milli mücadelenin 100. yılı olması nedeni ile büyük önem taşımaktadır. Coğrafyamızın işgali başlangıcında Gazi Mustafa Atatürk önderliğinde Türk ordusunun yurdu düşmandan temizlendiği güne kadar yaşanmıştır. Düzenli ordu direnişi gerçekleşeceği zaman buradaki efelerimiz düşmanla ekstra mücadele etmişlerdir. Şu anda bulunduğumuz şehitlerimizin olduğu yerde tam 100 yıl önce 1919 yılının 20 Haziran gecesi Efeler Yunan Karakoluna baskın yaparak zayiat vermiş. Buna misilleme olarak Yunan askerleri tarafından 21 Haziran’da toplanarak buraya getirilen 72 vatandaşımız şehit edilmişler. İlçemiz esnaflarından Eşref Sarı tarafından 1934 yılında yaptırılan bu anıt milli mücadelenin sembolü haline gelmiştir” dedi.



Ardından Erbeyli Mahallesi İmamı Mustafa Erol tarafından aziz şehitlerimizin ruhuna dua okundu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:37
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