Erbek ailesinin şehitlik talebi

Kıbrıs’ta yemekhanede görevli olduğu sırada kalp krizi geçirerek şehit olan er Erhan Erbek’in ailesi şehidin cenazesinin şehitliğe defnedilmesi taleplerinin olduğunu bildirdi.

KKTC’de yemekhanede görevi başındayken kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Erbek’in cenazesi Ankara’da Elvanköy Mezarlığı’na defnedildi. Erbek’in ailesiyle evlatlarının cenazesinin şehitliğe defnedilmesini istediklerini belirtti.

Erbek’in amcası amcası Emekli Başçavuş Mehmet Erbek, "Çocuğumuz Kıbrıs’ta görevli idi, görev yeri birliğin yemekhanesiydi. Kendisi yemekhaneci olarak orada görev yapıyordu. Yemekhane ’de rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırmışlar. Çocuğumuz görev itibariyle yemekhaneci, görev yerinde şehit olduğu için çocuğumuz Ankara’da şehitliğe defnedilmesini istiyoruz. Bu yüzden konuyu yetkililere arz ediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun her türlü desteği sağlıyorlar. Devlet büyüklerimiz ivedi bir şekilde karar versinler. Şehitliğe şehidimizin gömülmesini istiyoruz, aile olarak talebimiz budur” dedi.