Erbaş'tan "sigarayı bırakın" çağrısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Sigara kullanan herkese sigarayı bırakma çağrısında bulunuyorum"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara bırakma çağrısında bulundu. Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan mesaj paylaştı. Ali Erbaş, mesajında "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle, insanlığın bu büyük tehlikeden, bu vahim bağımlılıktan kurtulmasını diliyor, sigara kullanan herkese sigarayı bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.



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