0553 313 94 23

Ali Erbaş'tan saldırıya tepki: Bilinçli ve sistematik bir eylem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da camilere düzenlenen ve çok sayıda şehidin olduğu saldırının bilinçli ve sistematik bir saldırı olduğunu söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 14:39
Ali Erbaş'tan saldırıya tepki: Bilinçli ve sistematik bir eylem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da düzenlenen ve çok sayı da Müslümanın şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının bilinçli ve sisematik bir saldırı olduğunu ifade eden Erbaş, dünya birçok ülkesinde Mülsümanlara ve camilere yapılan saldırıların vahim bir durum olduğunu ifade ederek, "Bu durum asla kabul edilemez" dedi.

'İslamofobi insanlık suçudur"

"Barış dini İslamın kutsallarına, mabetlerine ve mensuplarına karşı ön yargı ve düşmanlık üreten bir endüstriye dönüşen İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır." diyen Erbaş, İslamofobinin, arkasında kirli ilişkilerin barından ciddi bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Saldırında büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Erbaş, camilere yapılan saldırıları şiddetle lanetlediğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:39
  1. Ali Erbaş
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

  • HACI HACI 1 sa önce
    Konuşmayın açın Ayasofyayı
  • avb avb 1 sa önce
    ALLAH CELLECELALÜHÙ tez zamanda o zalimlerin hakkından gelsin.küfür tek millettir ırkı yoktur müslümanın müslümandan başka dostu yoktur ancak mü'minler kardeştir uyan müslüman derin uykudan dostunu düşmanını iyi tanıdikkat küfrün ırkı yoktur...!
  • Mustafa TÜRKMENOĞLUMustafa TÜRKMENOĞLU1 sa önce
    ASLINDA BU İMANSIZLARI, VİCDANSIZLARI VE AZMETTİRENLERİ KINAMAYACAKSIN, YAKALAYIP BİR ŞEKİLDE KONUŞTURACAKSIN SONRA DA BİLMEM NERENİN KANUNLARINA GÖRE İDAM EDECEKSİN ÜSTADIM! İslam ülkelerinin istihbarat örgütleri bir araya gelse bu işin nereye uzandığını bulur ama, oralarda da sıkıntı var. Oralara da adamlarını sızdırmışlar. Terör saldırıları çok bilinmeyenli bir denklemdir, çok büyük bir satranç oyunudur. Kim ne yapmak istiyor? Kimlerin işine yarayıp menfaat sağlar, birkaç hamle sonrasında neler amaçlanmıştır? Ne tür tuzaklar kurulmuştur, bu tuzaklara kimlerin düşmesi amaçlanmıştır? Neyi örtbas etmek ve gündemden düşürmek için, hedef saptırmak için yapılmıştır? Nereler dikkatten kaçırılıp, nerelere dikkat çekilmek istenmiştir? Karanlık bir büyük ortak akıl olmadan bu işler kendi kendine olmaz? Saldırı silahının üzerine bu yazılar acaba neden yazdırıldı ve okunması, tüm dünyaya duyurulması niçin istendi? Gerçek niyet bu muydu, yoksa gerçek niyet bu yazıyı açık açık oraya yazarak, başka bir şey miydi? Yeni bir Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi ve Adalet Divanı oluşturmak şart. Bunlara bağlı, yeryüzünde Hakkı ve Adaleti tesis edecek ortak bir ordu kurmak elzem. Amerika, Avrupa ve İsrail bu işi yapamıyor. Bakın birileri dünyayı Ringonun ahırına çevirdi, çevirmeye de devam ediyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tekirdağ’da tarımsal meteoroloji ve diğer çevresel koşulları izleme istasyonu kuruldu
  1. Tekirdağ’da tarımsal meteoroloji ve..
  2. ‘’Yeni nesil Nilüfer’’ geliyor
  3. Şehit Türk diplomatlar 18 Mart'ta..
  4. İKV'den "AB-Türkiye Ortaklık Konseyi"..
  5. Maskeli Beşler enselendi
  6. Prematüre bebek özellikleri Permatüre..
  7. Kuyumcukent’ten yükselen sarı duman..
  8. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
  9. Devler Ligi'nde dev eşleşme! |..
  10. Kapanan köy yollarının açılması için..
  11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
  12. Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı..
  13. Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne..
  14. DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale..
  15. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
  16. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
  17. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
  18. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
  19. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
  20. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Günün Karikatürü

15 Mart 2019
Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!