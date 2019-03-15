Ali Erbaş'tan saldırıya tepki: Bilinçli ve sistematik bir eylem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda’da düzenlenen ve çok sayı da Müslümanın şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırının bilinçli ve sisematik bir saldırı olduğunu ifade eden Erbaş, dünya birçok ülkesinde Mülsümanlara ve camilere yapılan saldırıların vahim bir durum olduğunu ifade ederek, "Bu durum asla kabul edilemez" dedi.

'İslamofobi insanlık suçudur"

"Barış dini İslamın kutsallarına, mabetlerine ve mensuplarına karşı ön yargı ve düşmanlık üreten bir endüstriye dönüşen İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır." diyen Erbaş, İslamofobinin, arkasında kirli ilişkilerin barından ciddi bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Saldırında büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Erbaş, camilere yapılan saldırıları şiddetle lanetlediğini sözlerine ekledi.