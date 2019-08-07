0553 313 94 23

Erbaş'tan Mekke'deki ekip başkanlıklarına ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığı ile Servis Ekip Başkanlığını ziyaret etti

07 Ağustos 2019 Çarşamba 03:15
Erbaş'tan Mekke'deki ekip başkanlıklarına ziyaret

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığı ile Servis Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Mekke'de bulunan Ali Erbaş, ekip başkanlıklarına yaptığı ziyaretleri sürdürdü.

Önce Servis Ekip Başkanlığına gelen Erbaş ve beraberindekileri, Servis Ekip Başkanı Bayram Demirtaş karşıladı.Çalışmalarla ilgili Başkan Erbaş'a bilgi aktaran Demirtaş, servis ekibinde 127 personelle hizmet verdiklerini ifade etti. Demirtaş, Mekke'de yürütülen servis hizmetleri ve Arafat hazırlıkları ile ilgili detayları da anlattı.

Erbaş, daha sonra Diyanet Mekke Mutfağı'nın bulunduğu Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanlığını ziyaret etti.

Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, Başkan Erbaş'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çapçı, kuru gıda ve soğuk hava depoları, kumanya, mutfak, ekmek fırını gibi bölümlerden oluşan ana mutfakta Türk damak tadına göre hazırlanan yemekleri Türk hacı adaylarının kaldığı otellere ısı muhafazalı dolaplarla gönderdiklerini belirtti.

Her gün kahvaltı sonrası hacı adaylarına öğle yemeği için kumanya verildiğine işaret eden Çapçı, Arafat için hazırlanan iki ayrı kumanyanın da otobüslerine binip Arafat'a intikal edecekleri sırada hacı adaylarına teslim edileceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaretleri sırasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Cidde Din Hizmetleri Ataşesi Süleyman Sarı eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 03:15
  1. Ali Erbaş
  2. Arafat
  3. HAC2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
    1. Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu..
    2. Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
    3. Erbaş'tan Mekke'deki ekip..
    4. Atama kararları Resmi Gazete'de
    5. Piknik yapmak için gittiği gölette..
    6. İsrailli bakan, Körfez ülkeleriyle..
    7. Somali orudusu, bir köyü terör..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Çubuklu sahili’nde akıntıya kapılarak..
    10. Ticaret Bakanı Pekcan 11. Büyükelçiler..
    11. Bangladeş'te dang humması salgını:..
    12. Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde..
    13. İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    14. Konya'da komşular arasında silahlı..
    15. Yaşlı adama polis şefkati
    16. Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor
    17. Venezuela'dan ABD'ye sert tepki:..
    18. Başkent’te trafik kazası: 5 yaralı
    19. Antalya'da otomobil ile otobüs..
    20. Kahreden detay ortaya çıktı, kardeşi..
    21. Muş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    22. Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı..
    23. Çanakkale Kurban Bayramı namaz saati..
    24. FBI'dan California'daki silahlı..
    25. Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2019
    27. AB'den 'Brexit' açıklaması: Hazırız
    28. "Madde 22" oyunu tiyatroseverlerle..
    29. Drift yaptığı aracının fiyatı kadar..
    30. Libya'nın güneyinde elektrik..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar