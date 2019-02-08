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Erbaş'tan kök hücre bağışına destek çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığı hatta sevap olduğunu anlatarak, insanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz." dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:01
Erbaş'tan kök hücre bağışına destek çağrısı

Erbaş, son aylarda medyada gündeme gelen kök hücre nakli ve bağışına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İslam'ın, hayat ve insan sağlığının korunmasını önemsediğini belirten Erbaş, Hz. Muhammed'in insanlara tedavi olmayı teşvik eden pek çok hadisinin bulunduğunu ve bu tavsiyelere ise "tıbbı nebevi" denildiğini anımsattı.

Uzmanlara göre, kök hücre naklinin artık tedavi metotları içerisinde yer aldığını aktaran Erbaş, insanın bir organının kurtarılabilmesi için kök hücre nakli yoluyla şartlarına uygun tedavinin yapılmasının dinen caiz olduğunu bildirdi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 32'nci ayetinde "Her kim bir hayatı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur." buyurulduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ayeti kerime, bu konuda rahat bir şekilde kök hücre nakline cevaz vermemizi ortaya koymaktadır. Yalnız şöyle bir incelik var, kök hücrenin uzmanların ifadesine göre farklı türleri var. Bunlar içerisinden birisi embriyonik kök hücredir. Netice itibarıyla embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücre türlerinin nakli dinen caizdir. Şuna da dikkat etmek lazım, bu durumu istismar edenlere engel olmak için bunu yapmanın çok doğru olacağını düşünüyoruz."

- "Bu ağır hastalığa yakalananlara yardımcı olalım"

İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla başlatılan kampanyanın hatırlatılması üzerine Erbaş, bu ağır hastalığa yakalanan ve kök hücreye ihtiyacı bulunan kişilere yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Şifa diliyorum, inşallah en kısa zamanda Öykü kızımızın ihtiyacı olan bu kök hücre bulunur. Bu noktada birbirimize yardımcı olmalıyız. Embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığı hatta sevap olduğunu anlatarak, insanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz. Gerek Öykü yavrumuz gerekse onun durumunda olan diğer insanlarımız, çocuklarımız için Cenabıhakk'a dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşur ve ihtiyaçları olan bu kök hücreyi bulurlar."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:01
  1. İzmir
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. kök hücre
  4. kök hücre bağışına destek

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