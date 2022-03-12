  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih Erbaş’tan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü paylaşımı
Tarih

Erbaş’tan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 14:07:00 -
Erbaş’tan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü paylaşımı

 Yeni Akit  Ankara 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin yeniden dirilişinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 101. yıl dönümünde yaşantısıyla ve duruşuyla İstiklal Marşına ruhunu veren istiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay