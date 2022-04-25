Erbaş’tan gurbetçi kardeşlerimize anlamlı ziyaret!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gurbetçi kardeşlerimizi mübarek Ramazan ayında yalnız bırakmadı.
YENİ AKİT ANKARA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gurbetçi kardeşlerimizi mübarek Ramazan ayında yalnız bırakmadı. Brüksel Vilvoorde Rahman Camii’nde gurbetçilerle bir araya gelen Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ramazan ayının bereketini Brüksel Vilvoorde Rahman Camii’nde gurbetteki kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Cenab-ı Hak bizleri rahmetinden, mağfiretinden hakkıyla istifade eden kullarından eylesin” ifadelerini kullandı.