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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Adnan Oktar' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gözaltında bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar için, "Dengesi bozulmuş bir insan" değerlendirmesinde bulunmuş ve yetkili organları harekete geçmeye davet etmişti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:37
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Adnan Oktar' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gözaltına alınan Adnan Ortar’la ilgili daha önce çeşitli uyarılarda bulunmuş ve onu dengesiz biri olarak tarif etmişti. Oktar ve çetesine, en büyük tepkiyi gösterenlerden biri olan Prof. Erbaş, bu grubun televizyon yayınlarından uzak durulmasını istemişti. “Tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, “Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda değil. Yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor. Dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi” diye sormuştu.

"DENGESİ BOZULMUŞ"

Prof. Erbaş, Adnan Oktar’a ilişkin de çarpıcı tespitlerde bulunmuştu: "Bu kişi vaktiyle Yahudilik- Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisinin mason olduğunu söylüyor. Yahudilere ve masonlara hakaretten ceza aldı. 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş bir insan.”

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:37
  1. Diyanet
  2. Ali Erbaş
  3. Adnan Oktar

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