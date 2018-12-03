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Erbaş, engelli kursiyerleri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Kur'an kursları ve camilerde son 5 yılda farklı engel gruplarına yönelik açılan kurslarda 10 bin 706 engelli öğrenci eğitim gördü"

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:54
Erbaş, engelli kursiyerleri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an kursları ve camilerde son 5 yılda farklı engel gruplarına yönelik açılan kurslarda 10 bin 706 engelli öğrenci, eğitim gördü." dedi.

Erbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çankaya Müftülüğü Kültür Evi'nde işitme ve görme engelli kursiyerleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde 162 koordinatör aracılığıyla engelliler ile ailelerine manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduğunu belirtti.

Engellilerin dini eğitim, yayın ve irşat yönünden ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Erbaş, ortopedik engellilerin camilere rahatça girebilmeleri için fiziki düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Erbaş, işitme engelliler için cami girişlerine namaz vakitlerini gösteren levhalar konulduğunu belirterek, "İslam dininin engellilere tanıdığı ruhsat ve kolaylıklar, vaazlarda ve mahalli radyo ile televizyon programlarında anlatılmaktadır. Cuma vaaz ve hutbeleri işaret diline çevrilmekte ve Diyanet TV tarafından canlı olarak yayımlanmaktadır." diye konuştu.

- İşitme ile görme engelliler umreye

Ali Erbaş, işitme engellilere yönelik geçen yıl 81 ilde yapılan umre ödüllü bilgi yarışmasında birinci olan 87 vatandaşın mart ayında umreye ücretsiz gönderileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2018 içerisinde 81 ilde duyurusu yapılan Kur'an kurslarımızda eğitim almış veya eğitime devam eden görme ve işitme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler yarışmasında birinci olan 14 işitme engelli ve 63 görme engelli, refakatçisi ile beraber toplam 140 kişi, 22 Aralık ve 29 Aralık'ta ücretsiz olarak umreye gönderilecektir. Kur'an kursları ve camilerde son 5 yılda farklı engel gruplarına yönelik açılan kurslarda 10 bin 706 engelli öğrenci eğitim görmüştür."

Erbaş'ın sınıfları ziyaret ettiği programda, görme engelli öğrenciler Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerim okudu, işitme engelli öğrenciler temel dini bilgileri işaret diliyle anlattı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:54
  1. - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. "3 Aralık Dünya Engeliler Günü"
  3. Görme ve işitme engelli
  4. Kur'an-ı Kerim okudu

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