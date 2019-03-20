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ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağları Batron Arge Firmasına Yatırım Yaptı

İş fikirlerinin yatırımcılarla buluşma noktası olan Türkiye’nin 14.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:25
ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağları Batron Arge Firmasına Yatırım Yaptı

İş fikirlerinin yatırımcılarla buluşma noktası olan Türkiye’nin 14. ve Anadolu’nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan ERBAN, TRANGELS Melek Yatırım Ağı ile ortak olarak Sera Kuluçka Merkezi girişimlerinden birisi olan Batron Arge firmasına yatırım yaptı.


ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağlarının ortak yatırım kararıyla Batron Arge firmasına 3,5 Milyon TL değerleme ile yatırım yapıldı. Alınan bu yatırım kararı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:


”Kayseri’de melek yatırımcılık ekosisteminin canlandırılması ve teknoloji tabanlı girişimcilerin maddi olarak desteklenmesi amacıyla Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından kurulan “ERBAN-Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı” Anadolu’nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. ERBAN ve TRANGELS Melek Yatırım Ağlarının Sera Kuluçka Merkezi girişimlerinden birisi olan Batron Arge firmasına ortak yatırım kararı sonrasında firma seri üretime başlayacak. Firma, batarya yönetim ve test sistemleri (BMS), drone ve İHA bataryaları, yenilenebilir enerji bataryaları gibi enerji depolama teknolojilerinde hizmet vermektedir.TÜBİTAK tarafından da destek alan Batron Arge, batarya alanında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak projeler geliştirmektedir. ERBAN Melek Yatırım Ağı 2018 yılında çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre iller bazında lisans verilen yatırımcı sayısında Kayseri dördüncülüğe yükselmiştir.2019 yılında da yatırımcı sayısını yükseltmeye devam edilecektir. Bu yıl en az 10 girişime yatırım yapılması planlanmaktadır. Ülkemiz için önem arz eden problemlere nitelikli çözümler üreten girişimcilere destek olup ekosisteme katkı sağlamaları adına tüm yatırımcıları ERBAN- Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı’na katılmaya davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:25
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