Fatih Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nden de Erdoğan'a çağrı!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Sevim, "Bu aziz millete kovboyluk sökmez. Kimse, istisnasız hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hükümetini ya da bir görevlisini tehdit edemez." dedi.

Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine de çağrıda bulundu.

Trump'ın küstah sözlerinin ardından ABD'ye gereken mesajın verilmesi gerektiğini ifade eden Sevim, "Başta İncirlik olmak üzere bütün ABD üsleri kapatılmalıdır" dedi. Sevim, "Sayın Erdoğan BOP eşbaşkanlığını bıraktığını derhal açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan da çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmaya destek veren Erbakan, BOP Eşbaşkanlığının bırakılması çağrısı yapmıştı.

Erdoğan’ın sözlerine destek veren Erbakan: Ama bir an önce bunu bırakın!..