0553 313 94 23

Fatih Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nden de Erdoğan'a çağrı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BOP Eşbaşkanlığını bırakma çağrısının ardından, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de aynı çağrıda bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 11:16
Fatih Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nden de Erdoğan'a çağrı!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Sevim, "Bu aziz millete kovboyluk sökmez. Kimse, istisnasız hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hükümetini ya da bir görevlisini tehdit edemez." dedi.

Abdullah Sevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine de çağrıda bulundu.

Trump'ın küstah sözlerinin ardından ABD'ye gereken mesajın verilmesi gerektiğini ifade eden Sevim, "Başta İncirlik olmak üzere bütün ABD üsleri kapatılmalıdır" dedi. Sevim, "Sayın Erdoğan BOP eşbaşkanlığını bıraktığını derhal açıklamalıdır" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan da çağrı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmaya destek veren Erbakan, BOP Eşbaşkanlığının bırakılması çağrısı yapmıştı.

Erdoğan’ın sözlerine destek veren Erbakan: Ama bir an önce bunu bırakın!..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:16
  1. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Fatih Erbakan
  5. Saadet Partisi
  6. BOP
  7. bop eşbaşkanı

YORUM YAZ

  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ10 dk önce
    YA SİZİN ETİNİZ BUDUNUZ NE? ÖNCE ERDOĞAN IN YANINDA ÇIRAK OLUN.
  • OSMANLI TORUNU OSMANLI TORUNU 26 dk önce
    Bence saadet partisi bana pek inandırıcı gelmiyor çünkü CHP ile HDP ile iş birliği yaptı Erbakan hoca farklı siyaseti yaptı şimdiki yöneticilerin farkli siyaseti var ben saadetin millî görüşü temsil ettiğini düşünmüyorum Lakin Fatih Erbakan beyfendiyi dinliyorum izliyorum videolarını Erbakan hocanın yolunda ilerliyor böyle devam ederse kendini bozmazsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde Fatih Erbakana oy veririm...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
  1. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
  2. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
  3. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
  4. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
  5. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
  6. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
  7. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
  8. Business Dijitalleşme Tırı..
  9. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
  10. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
  11. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  12. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
  13. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
  14. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
  15. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
  16. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
  17. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
  18. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
  19. Karın guruldaması için hangi doktora..
  20. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
  21. Erbakan'dan sonra SP'den de Erdoğan'a..
  22. Polislerin araçtan inmesini fırsat..
  23. Cilvegözü’nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış..
  24. Sermaye piyasaları yeni paketi..
  25. Somali ile Kenya arasında hava sahası..
  26. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
  27. Türkiye'den ata tohumu hamlesi!..
  28. Harç pulu akıllı telefonlardan da..
  29. Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim..
  30. Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması!
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

Günün Karikatürü

8 Ekim 2019
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'