Erbakan ABD'nin küstah kararını Johnson Mektubu'na benzetti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği S-400'e ilişkin karar tasarısına yönelik, "Türkiye'nin KKTC'de işgalci olarak tanımlanması söz konusu metni 'Johnson Mektubu' kadar ağır bir belge haline getirmektedir." ifadesinde bulundu.

"Türkiye'ye açık ulmtimatomdur"

ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği, Türkiye'nin S-400 alımına yönelik karar tasarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Erbakan, ABD Başkanı Lyndon B. Jonhson tarafından 5 Haziran 1964'de dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye gönderilen ve tarihe "Johnson Mektubu" olarak geçen mektubun, Türkiye'ye açık bir ültimatom niteliğinde olduğunu hatırlattı.

Erbakan, "10 Haziran 2019'da ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Siyonist Elito Engel ve Mccaul tarafından ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan ve kabul edilen 'ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' ile ilgili karar metninde ön yargılı bir şekilde Türkiye'nin KKTC'de işgalci olarak tanımlanması, söz konusu metni 'Johnson Mektubu' kadar ağır bir belge haline getirmektedir." ifadesinde bulundu.

Fatih Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD'nin, demokrasi ve insan hakları getirme vaadiyle Afganistan, Irak ve Somali'de yüzbinlerce insanın kanına ve canına mal olan kendi işgallerini görmezden gelmesi ve Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun bir şekilde garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini sağlamasını ise 'işgal' olarak nitelemesi açıkça çifte standartçı bir yaklaşımdır ve hiçbir şekilde kabul edilemez.