Erbakan'dan Danıştay'a çağrı: Bir an evvel durdurun!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin aylık olağan il başkanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Danıştay'a çağrı: 'Zorunlu PCR testi genelgesi' başvurumuzu bir an evvel sonuçlandır

Danıştay'a yaptıkları zorunlu PCR testi genelgesinin iptali için başvurunun 35 gün geçmesine rağmen hala sonuçlanmadığını hatırlatan Erbakan, "Hukuki prosedüre göre en fazla 15 gün içinde sonuçlanması gereken bir başvurunun sonuçlanmaması düşündürücüdür. Bu durum Türkiye'deki yargı sistemine, kurumlara olan güvenimizi sarsan bir durum. Şüphelerimizi arttıran bir durum. Başvurumuza kabul veya ret cevabı verilmemesi 'Acaba bir yerden talimat mı bekleniyor' konusunda şüphelerimizi arttırıyor. Bir an evvel bu başvurumuzun hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Milyonlarca vatandaşımıza yapılan PCR zulmünün bir an evvel durdurulmasını temenni ediyoruz. Danıştay'a bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.' şeklinde konuştu.