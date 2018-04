Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'ne sert tepki: Erbakan'a sadakatsizlik!

Erbakan Vakfı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Saadet Partisi yönetim kademesi, Türkiye ve İslam Dünyası’nda yaşanan sorunlara odaklanmak, akılcı ve Milli Görüş çizgisine dayalı çözümler ortaya koymak yerine, Erbakan ailesi başta olmak üzere, Erbakan Vakfı’nda görev alan, Erbakan ailesine ve Erbakan ismine yakın duruş sergileyen binlerce parti mensubunu geçtiğimiz yıllar boyunca partiden uzaklaştırarak, kendi camiasını dışlayarak, haksız ve kuvvete dayalı uygulamalarla Milli Görüş fikriyatına taban tabana zıt olan yeni bir anlayışı siyasi rotalarına hakim kılmışlardır.

SAADET PARTİSİ ERBAKAN ÇİZGİSİNDEN UZAKLAŞTI

Bu noktada erken seçim kararı üzerine, alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak düzenlenen “Erbakan Ödülleri” adlı program üzerinden güç devşirme ve gündeme gelme yoluna gidilmesi samimiyetten uzak bir politikanın açık bir tezahürüdür. Özellikle Türkiye’de seçim sath-ı mahaline girildiği bir dönemde "Erbakan Ödülleri" ile Erbakanca duruş görüntüsü sergilenmeye çalışılması büyük ölçüde Saadet Partisi Yönetiminin Erbakan çizgisinden uzaklaştığı gerçeğinin üzerini örtmeye yönelik bir adımdan ibarettir.

ÇELİŞKİLER ZİNCİRİNE YENİ BİR HALKA

Parti içi birliği ve kardeşliği koruyamayan ve bu konuda büyük bir erozyona sebep olan Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ismi üzerinden diğer partiler nezdinde kuvvet elde etmeye çalışması içinde bulundukları çelişkiler zincirine yeni bir halka eklemekten öteye gidememektedir.

SAMİMİYETTEN UZAK

Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ailesi ve ismi konusunda izlemekte olduğu dışlayıcı politikalar açıkça ortada iken, “Erbakan Ödülleri” üzerinden Erbakan isminin arkasına saklanarak görüntü vermeye çalışmaları bulundukları asıl çizgiyle örtüşmemektedir ve samimiyetten son derece uzak bir yaklaşımdır.

ERBAKAN ÖDÜLLERİ ADI ALTINDA SİYASİ MAKSATLI ŞOV

Saadet Partisi Yönetimi, son yıllarda ortaya koyduğu Erbakan fikriyatından uzak bir çizgide, parti yönetiminden birkaç kişinin milletvekili yapılması amacıyla stratejik hamleler yapmaya çalışırken, bu samimiyetsiz ve değişken politikalarının üzerinin örtülmesi adına , Erbakan Hocamızı ve zihniyetini özümsemiş parti tabanını muhafaza altında tutabilmek için bir araç olarak “Erbakan Ödülleri” adı altında asıl olarak siyasi maksatlı şovlar yapmaya tevessül etmektedirler. Bu adımlarındaki asıl amaç; parti yönetimi olarak Milli Görüş'ün odak noktalarından uzaklaşmalarını maskeleyebilmektir. Tam da seçim arefesinde pragmatik ve samimiyetsiz bir yaklaşımla bu hamleyi yapmaları siyasi etik ve Milli Görüş prensipleri açısından yakışıksız bir durumdur.

ERBAKAN DÜŞMANLARIYLA VERİLEN GÖRÜNTÜLERİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Görünen o ki, Erbakan ailesini ve Erbakan Hocamızı seven samimi Milli Görüşçüleri Saadet Partisi teşkilatlarından uzaklaştıran, parti üyeliklerini silen, buna karşılık, çıkar birlikteliği ile, bir şekilde milletvekili olabilme arzusu ile, Milli Görüş çizgisine uymayan her türlü ittifak arayışı ile her yolu mübah gören, Erbakan adını kişisel siyasi beklenti ve ikballerine alet yapmaya çalışan , içsel bazda Erbakan düşmanlığını ana eksen haline getiren, Milli Görüş'ün temel hedef ve amaçlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan dışsal siyasi aktörlerle ise büyük bir uyum ortaya koymaya çalışan anlayışın Milli Görüş camiası nezdinde kabul görmesi asla mümkün değildir.

Tam bu noktada, dışsal siyasi aktörlerle kendi ikballeri için Erbakan kimliği üzerinden kendilerini kabul ettirme ihtiyacı içinde olan ve Erbakan’ın Milli Görüş çizgisini hiçbir şekilde temsil etmeyen bu anlayışın samimiyetsiz politikalar ile sözde Erbakanca bir duruş sergilemeye çalışmaları hiçbir suretle gerçeği yansıtmamaktadır.

ERBAKAN HOCA'NIN MANEVİ ŞAHSİYETİNE SADAKATSİZLİK

Kendi kişisel çıkar politikalarını Erbakan adı üzerinden formüle etmeye çalışan, binlerce Erbakan destekçisini Saadet Partisi’nden uzaklaştırarak, vefatının hemen ardından Milli Görüş Lideri Erbakan Hocamız'ın manevi şahsiyetine sadakatsizilik göstererek Milli Görüş çizgisinden uzaklaşan, parti içi barışı ve kardeşliği sağlayacak bir strateji oluşturamayan bu yapının ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlayacak politikalar üretmeye kalkması, her siyasi görüşten insanları ve siyasi aktörleri bir araya topluyormuş görüntüsü vermesi inandırıcılıktan ve ciddiyetten uzaktır.

SAMİMİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜLERİ DIŞLARKEN HER SİYASİ GÖRÜŞÜ KUCAKLAMA İDDİASI TRAJİ KOMİK

Erbakan Hocamız'ın ailesini, en yakınlarını, Erbakan Hocamız'a sadık, samimi Milli Görüşçüleri kucaklamaktan uzak, dışlayıcı ve ötekileştirici bir yapının, tüm milletimizi ve her siyasi görüşten insanı kucaklayacağını iddia etmesi traji komik bir durumdur.

Kurulduğu günden bugüne kadar Milli Görüş çizgisinden ve Erbakan Hocamızın istikametinden hiçbir sapma göstermeyen Erbakan Vakfı olarak, ülkemizin ve milletimizin yaşamakta olduğu bu kritik günlerde son derece önemli bu bilgilendirmeyi yapmayı bir görev addediyoruz.