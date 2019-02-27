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"Erbakan, önemli hizmetleriyle Türk halkının sevgisini kazanmıştır"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Üstlendiği görevlerde milletine hizmet etmeyi her şeyin üstünde gören Erbakan, Türkiye'nin maddi, manevi ve kültürel alanları başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılarda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
"Erbakan, önemli hizmetleriyle Türk halkının sevgisini kazanmıştır"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Üstlendiği görevlerde milletine hizmet etmeyi her şeyin üstünde gören Erbakan, Türkiye'nin maddi, manevi ve kültürel alanları başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılarda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Arslan, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, merhumu rahmetle andı.

Türk siyasi tarihindeki en önemli devlet, siyaset ve bilim adamlarından biri olan Erbakan'ın, yaşamını öğrenmeye ve öğretmeye adadığını vurgulayan Arslan, mücadelesine inancı, davasına ve ilkelerine bağlılığıyla siyaset adamının hem iyi bir hoca hem de üstün bir lider olarak genç nesillere örnek olduğunu belirtti.

Erbakan'ın, davası için verdiği mücadele azmi ve önemli hizmetleriyle Türk halkının sevgisini ve takdirini kazandığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Üstlendiği görevlerde milletine hizmet etmeyi her şeyin üstünde gören Erbakan, Türkiye'nin maddi, manevi ve kültürel alanları başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılarda bulunmuştur. Yaşamı boyunca ülkesinin refahını, halkının temel hak ve özgürlüklerini savunan Erbakan, ekonomik ve demokratik gelişimin sağlanması konusunda önemli ve adından söz edilen projeleri hayata geçirmiştir. Merhum Erbakan, hayatı boyunca güçlünün değil haklının üstün olduğunu, herkes için adaletin, özgürlüğün, iş ve aşın gerekli olduğu anlayışıyla hareket etmiştir. Merhum Erbakan, alın teri, üretim ve istihdamın değerini bilen, emeğe ve emekçiye olan bakışıyla her zaman pozitif ve emekçiden yana olmuştur."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:19
  1. Mahmut Arslan
  2. Necmettin Erbakan

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