Fatih Erbakan, siyonistlerin hangi yolla 7 milyar insandan haraç aldığını deşifre etti
Merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan yaptığı konuşmasında dünya ekonomisi üzerindeki siyonist hegemonyayı deşifre etti. Siyonistlerin kontrolündeki kredi kartları üzerinden 7 milyar insandan haraç aldığını belirten Erbakan, bu yöntemle ülkelerin ekonomilerini yönetebildiklerini söyledi.09 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
Milli görüşün lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yahudilerin "üst ırk" inanışından yola çıkarak dünyadaki ülkelerin ekonomisinin siyonistler tarafından nasıl kontrol altında tutulduğunu deşifre etti.
Dünyadaki tüm kredi kartlarının siyonist şirketler tarafından üretildiğine dikkat çeken Erbakan, 7 milyar insandan haraç alındığını ve siyonist inanıştaki "Yahudi ırkının üstünlüğü"nün bu şekilde sağlandığını belirtti. Erbakan bu şekilde siyonistlerin geniş bir istihbarat ağına da sahip olduğunu ifade etti.
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