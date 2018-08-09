Fatih Erbakan, siyonistlerin hangi yolla 7 milyar insandan haraç aldığını deşifre etti

Milli görüşün lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yahudilerin "üst ırk" inanışından yola çıkarak dünyadaki ülkelerin ekonomisinin siyonistler tarafından nasıl kontrol altında tutulduğunu deşifre etti.



Dünyadaki tüm kredi kartlarının siyonist şirketler tarafından üretildiğine dikkat çeken Erbakan, 7 milyar insandan haraç alındığını ve siyonist inanıştaki "Yahudi ırkının üstünlüğü"nün bu şekilde sağlandığını belirtti. Erbakan bu şekilde siyonistlerin geniş bir istihbarat ağına da sahip olduğunu ifade etti.