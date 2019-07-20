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Fatih Erbakan: Kıbrıs harekatı inanç ve cesaretle başarıldı

Kıbrıs’ta Müslüman soydaşlarımızın Rum zulmünden kurtarılması için yapılan Kıbrıs Barış Harekatının 45. yıldönümü, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik baskılara direnişte motivasyon kaynağı oldu. 20 Temmuz 1974 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın emriyle başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:46
Fatih Erbakan: Kıbrıs harekatı inanç ve cesaretle başarıldı

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini veren merhum Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan’ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kıbrıs zaferinin 45. yıldönümü ile ilgili açıklamada bulundu. Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Barış Harekatı, tüm tehdit ve ambargolara karşı inanç, cesaret ve Millî Görüş'ü temsil etmenin verdiği şuurla yapılmıştır. Soydaşlarımıza yapılan zulme son veren başta Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler dilerim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye var oldukça KKTC de var olacaktır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türkiye var oldukça, KKTC de var olacaktır. Millet olarak 2. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan seferimizden tam üç asır sonra ilk defa toprak kazandığımız ‘Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yıldönümü’ hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs zaferi cesaret ve kararlılığın sonucudur

Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “20 Temmuz 1878, Kıbrıs'ta Osmanlı bayrağının indirilerek yerine İngiliz bayrağının göndere asıldığı tarihtir. Bu olaydan yaklaşık bir asır sonra, 20 Temmuz 19741e ise Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı ve Türk bayrağı yeniden Kıbrıs'ta dalgalanmaya başladı. Şanlı Kıbrıs Zaferimiz tarihi gerçeklerin de açıkça gösterdiği gibi; ABD ve Avrupa Devletleri başta olmak üzere dış güçlerin bütün tehdit ve engellemelerine rağmen Milli Görüş Lideri ve dönemin Başbakan Yardımcısı Merhum Erbakan Hocamız'ın cesareti, kararlılığı ve TBMM kürsüsünde ifade ettiği "Bana ne Amerika'dan" sözünün fiilen uygulanması ve Mehmetçiğimizin benzersiz kahramanlığı ve fedakarlığı sonucunda kazanılrnıştır.”

Zulme karşı muktedir olabileceğimizi ispatlayan bir destandır

Erbakan, Kıbrıs Zaferi’nin milletimize ve tüm İslam alemine yüzyıllar sonra yeniden özgüven kazandırmış çok büyük mana içeren tarihi bir olay olduğunu ifade ederek, “Millet olarak gerçekten inanır ve istersek, Cenabı Allah'ın da yardımıyla tüm zorluklara rağmen küresel güçlerin planlarını bozabileceğimizi, zulmü fiilen ortadan kaldırmaya muktedir olabileceğimizi ispatlayan bir destandır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adada yaşanan katliamlar sona ermiş, bugüne kadar bir tane Kıbrıslı Türk kardeşimizin burnu dahi kanamamıştır. Bugün Kıbrıs Türkleri, egemen bir toplum olarak, kendi ay yıldızlı bayrağını özgürce dalgalandırmakta, kendi limanlarını, kendi havaalanını özgürce kullanabilmektedir.” şeklinde konuştu. 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:46
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