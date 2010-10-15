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Erbakan: Kalfalık dönemi bitti ustalık dönemi başlıyor

Milli Görüş lideri eski Başbakan Necmettin Erbakan, 17 Ekim’de yapılacak SP kongresi öncesinde bir açıklama yaptı

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Erbakan: Kalfalık dönemi bitti ustalık dönemi başlıyor

Erbakan, önümüzdeki milletvekili seçimlerini kastederek, “2011 seçimlerinde, insanlığın kurtuluşu için SP’nin iktidara gelmesinden başka çare yoktur” dedi. Kongre öncesinde birlik ve beraberlik çağrısı yapan Erbakan, Milli Görüş’ün 41 yıldır siyasette var olduğunu anlatarak, Türkiye üzerinde emelleri olan emperyalist güçlere karşı tek çarenin SP olduğunu savundu. Kongreyi “üçüncü dönem” olarak değerlendiren Erbakan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Zira, Milli Görüş partileri olarak 41 yıldan beri ülkemize ve milletimize en büyük ve en hayırlı hizmetleri yaptık. 70’li yıllarda MC hükümetleri ile büyük hamleler yaptık. 1996’da en büyük parti olarak kalfalık dönemimizin efsanevi hizmetlerini gerçekleştirdik. Şimdi, ustalık dönemimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni muhteşem hizmetlerimiz bizi bekliyor.”

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:47
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