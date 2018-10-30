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Erbakan Hoca'yı rahmet ve minnetle anıyoruz

Türkiye’de ve ümmet coğrafyasında sessiz milyonların sesi olan, hakkı hâkim kılmak için seferberlik başlatarak dünyaya Millî Görüş mührünü vuran Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın, tamamını statükoya meydan okuyarak geçirdiği hayatı 92 yıl önce başladı. 29 Ekim 1926’da dünyaya gelen, 27 Şubat 2011’de ebediyete intikâl eden Erbakan Hoca'yı rahmet ve minnetle anıyoruz.

30 Ekim 2018 Salı 12:18
Erbakan Hoca'yı rahmet ve minnetle anıyoruz

Zalimlerin zulmüne dur diyen, karanlığın sesini susturan, fikirleri ve icraatlarıyla Türkiye’nin geleceğine yön veren Milli Görüş lideri merhum Necmeddin Erbakan Hoca 92 yaşında.

ÖMRÜNÜ DAVASINA ADADI

Ümmetin ‘baharı müjdeleyen çiçeği’ olan savunan adam Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın dâvâsına adadığı ahir ömrü 29 Ekim 1926’da başladı. ‘Şehadet ayı’ olarak bilinen Şubat’ın son günlerinde, 27 Şubat 2011’de Rahmet-i Rahman’a kavuşana kadar ki ömrü hep statükoya direnişle geçti. Yargılamalar, darbeler, hapisler ve yasaklara rağmen Türkiye ve ümmet coğrafyası için büyük çalışmalara imza atan Erbakan Hoca’nın icraatları arasında D-8, milli ve ağır sanayi, yerli motor, havuz sistemi ve denk bütçe başı çekti. Milli ağır sanayi hamleleriyle hafızalarda yer edinen Erbakan Hoca, Gümüş Motor, Devrim Otomobilleri ve pek çok bilimsel çalışmana imza attı.

DEFALARCA YOLU KESİLDİ, DURMADI, DURAKSAMADI

Hakkı hâkim kılmak için seferberlik başlatarak dünyaya Millî Görüş mührünü vuran Erbakan Hoca,1970 yılında adım attığı siyaset sahnesinde, kuruluşuna öncülük ettiği Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi yargı kararlarıyla kapatılmasına rağmen yılmadı, yıkılmadı. 4 kez partisi kapatılan Erbakan Hoca, iki kez askeri darbeye maruz kaldı. Konuşmalarıyla siyonistleri deşifre eden, masonları titreten, statükocuları ürküten, İslam düşmanlarını hizaya getiren Erbakan Hoca’nın aleyhindeki uyduruk suçlamalar ve yalanlara millet nezdinde itibar edilmedi. İslâm ümmeti ve insanlığın refahı için 85 yıl çalışan Erbakan Hoca, vefatına kadar Saadet Partisi’nin genel başkanlığını yürüttü.

Müminler; bâtıla 'dur' diyen, karanlığın sesini susturan, mazlumun yüzünü güldüren, halkı Hakk'a bağlayan, dünyaya Millî Görüş mührünü vuran Erbakan Hoca'yı rahmetle, minnetle, duayla anıyor...,

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:18
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