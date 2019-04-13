"Erbakan Hoca'nın prensiplerine uy"

ANKARA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim tahliye ettiğimiz Milli Görüş'le taban tabana zıt olan anlayıştır. Bu anlayış, Erbakan Hoca'mızı binasından tahliye edilmiştir. Milli Görüş'ün manevi öneme sahip, sembol binasından bu yanlış, bozuk düzen tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Erbakan, kendisi ve Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının tahliye edilmesine yönelik eleştirilere, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla yanıt verdi.

Bu süreçte şahsına çok sert bir şekilde saldırıya geçilmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu vurgulayan Erbakan, "Rahmetli Erbakan Hoca'nın meşhur bir sözü vardır, 'Fotoğrafa değil videoya bakın.' der. Şimdi son bir fotoğrafa bakıyorsunuz, birtakım yorumlar yapıyorsunuz. Halbuki o son fotoğrafın, sahnenin gelmesine kadar geçen bir sürü olay, video var. Buraya bakılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Necmettin Erbakan'ın vefat ettiği 2011 yılının şubat ayından itibaren ailesine, yakınlarına, hasbi Milli Görüşçülere karşı mevcut parti yönetimi tarafından bir operasyon başlatıldığını iddia eden Erbakan, bununla ilgili ellerinde ciltler dolusu kitap yazacak kadar delil ve şahitlerin bulunduğunu söyledi.

Erbakan, bu süreçte sayısız parti üyesinin üyeliklerinin silindiğini, geçmişte yapılan bir seçimde Kütahya-Tavşanlı, Rize gibi yerlerde partinin yüksek oy almasına karşın kendisini mitinge davet ettikleri için ilçe yönetiminin görevden alındığını anlatarak, Bursa-Yenişehir'de de kendisini konferansa davet ettikleri için de bir gecede 400 parti üyesinin üyelikten silindiğini öne sürdü.

Fatih Erbakan, Saadet Partisinde Milli Görüş'e ters düştüğünü ifade ettiği farklı olaylardan da örnek vererek, "Sayın Genel Başkan çıkıyor 'Aslında biz sosyal demokratız', 'Biz İngiliz tarzı sekülerizm istiyoruz. Türkiye'de İngiliz tarzı sekülerizm uygulanmalı' diyor. Bu İngiliz'in hangi tarzından bize fayda, hayır gelir?" diye konuştu.

İngiltere'nin yüzyıllar boyunca başta Hindistan'da insanlara zulüm yaptığını aktaran Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekili adayı yaptıkları şahıs, çıktı geçen genel seçimde, İstanbul adayı, 'İktidar olursak Saadet Partisi olarak Kürdistan'ı tanıyacağız.' dedi. Erbakan Hoca 40 sene ne anlattı bize? 'Kürdistan'ı büyük İsrail'i kurmak için kuruyorlar. Kürt kardeşimin derdine derman olsun diye kurmuyorlar. Önce Kürdistan'ı kuracaklar ardından onu da yutup büyük İsrail'i kuracaklar.' dedi. Erbakan Hoca'nın 40 senedir anlattığı 'siyonizm' planına bu sözle destek oluyorsunuz. Parti yöneticisi olarak çıkıp bu milletvekilini tekzip eden, yalanlayan hiç kimse olmadı."

- "Nasıl Milli Görüşçü olacaksın?"

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın yıllar önce FETÖ'nün siyonizme asker yetiştirdiğine yönelik tespitlerini anımsatarak, "CHP ile ittifak yapıyor, CHP tam 50 sene sonra ilk defa Elazığ'dan Saadet Partisinin oylarıyla milletvekili çıkartıyor. '15 Temmuz gecesi iki batılın savaşını gördük.' diyor. Sen bu milletin evladına 'batıl' dersen nasıl Milli Görüşçü olacaksın? 15 Temmuz gecesi 100 binlerce insan, memleket evladı çıktı mücadele etti." dedi.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Bizim tahliye ettiğimiz Milli Görüş'le taban tabana zıt olan anlayıştır. Bu anlayış, Erbakan Hoca'mızı binasından tahliye edilmiştir. Milli Görüş'ün manevi öneme sahip, sembol binasından bu yanlış, bozuk düzen tahliye edilmiştir. Biz Erbakan Hoca'mızın binasının bu yanlışlara daha fazla alet edilmesine müsaade edemezdik. Bu sebeple çok hayırlı bir iş yapılmış oldu. Milli Görüş camiası ve milletimizi kahir ekseriyeti de bu hakkı teslim ederek, onlar da son derece memnun olduklarını ifade ederek bizi tebrik ediyorlar. Süreçte, siyasi şov ve ajitasyon amaçlarına ulaşmış sayılabilirler, maalesef bunu yıllardır yapıyorlar. Ancak hangi şovu yaparlarsa yapsınlar milletimizin ve Milli Görüş camiamızın gönlünde kaybettikleri yeri tekrardan kazanma ihtimalleri yoktur. Tam 8 sene Edirne'den Kars'a kadar teşkilat toplantılarında Erbakan Hoca'nın ailesinin ve sadık dostlarının aleyhinde konuşacaksın. Ondan sonra kucağında Erbakan Hoca'nın resmini taşıyıp şov yapacaksın. Bunların yaptığı Erbakan Hoca'yı siyasete alet etmektir. Gerçek Milli Görüşçü, Erbakan Hoca'nın resmini taşımaz, Erbakan Hoca'nın prensiplerine uyar."

- "Önce Erbakan Hoca'nın prensiplerine uy"

"'Ben İngiliz tarzı sekülerizm istiyorum.' diyeceksin, ondan sonra Erbakan Hoca'nın resmini kucağında taşıyacaksın. Resim taşımak yerine önce Erbakan Hoca'nın prensiplerine uy." diyen Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak o resmin canlısını, sahip olduğu manayı, anlayışı ve zihniyeti Milli Görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için yapıldı." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, hukuki olarak tahliye etme hakkını kasım ayında elde ettiklerini belirterek, "Tam 6 ay biz bunlara süre vermişiz ve beklemişiz. Böyle bir süre vermek, eşi benzerine rastlanacak bir durum değil. Kasımda tahliye edebilecekken 6 ay ilave süre verdik. Neden? 'Efendim, seçime gireceğiz. Yağmurda karda kışta sokakta kalmayalım, söz veriyoruz 1 Nisan'da kendi elimizle teslim edeceğiz. Biz bunun kefiliyiz'. İşte taahhütname de duruyor." diye konuştu.

Dünden beri tebrik ve takdir telefonları aldıklarını belirten Erbakan, "Çok hayırlı bir iş yaptığımızdan zerre kadar şüphemiz yoktur. Tüm Milli Görüş camiamıza, milletimize selamlarımı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Bu olayların tümü gelip geçicidir, inşallah Yeniden Refah Partisi Erbakan Hoca'mızın binasında Milli Görüş'ün manevi mirasında bundan sonra yeşerip büyüyerek milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın derdine derman olmak için çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.