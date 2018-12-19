Necmettin Erbakan'dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!

Batılı emparyalistler ve siyonistlerin İslam coğrafyası üzerindeki hain emelleri yüzyıllardır devam ediyor. Tarihi kinlerini saklı tutan haçlılar ve siyonistler her asırda Müslümanlardan intikam almaya çabaladı.

"Endülüs gitti, böyle yaparsanız İstanbul da gider"

Milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan, emperyalist güçlerin ve siyonistlerin dünyayı kendi amaçları için yönettiğine ve Müslümanların her daim uyanık olmasının önemine sürekli vurgu yapan bir isimdi.

Nureddin Yıldız Hocaefendi, Erbakan’ın kendisine karşı söylenen "İstanbul’u bizans alır gibi, Pontus tazelenir gibi evhamlar üretiyorsunuz. 5 asırdır İstanbul’da ezan okunuyor. Siz rüya görüyorsunuz." sözlerine İspanya’da kurulan İslam devleti olan Endülüs üzeriden verdiği şu ibretlik cevabı aktardı;

"Endülüs’te 8 asır okunmuştu o ezanlar, nerede şimdi? Bu dünyada gitmez bir şey yoktur. Böyler yaparsanız İstanbul da gider bir gün"