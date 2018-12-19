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Necmettin Erbakan'dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!

Nureddin Yıldız Hocaefendi, milli görüşün lideri merhum Necmettin Erbakan’ın bir toplantıda batılı devletlerin gözlerinin İstanbul’da olduğu yorumuna karşı çıkan birisinin sözlerine "Endülüs" üzerinden verdiği ibretlik cevabı aktardı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:49

Batılı emparyalistler ve siyonistlerin İslam coğrafyası üzerindeki hain emelleri yüzyıllardır devam ediyor. Tarihi kinlerini saklı tutan haçlılar ve siyonistler her asırda Müslümanlardan intikam almaya çabaladı.

"Endülüs gitti, böyle yaparsanız İstanbul da gider"

Milli görüş lideri merhum Necmettin Erbakan, emperyalist güçlerin ve siyonistlerin dünyayı kendi amaçları için yönettiğine ve Müslümanların her daim uyanık olmasının önemine sürekli vurgu yapan bir isimdi.

Nureddin Yıldız Hocaefendi, Erbakan’ın kendisine karşı söylenen "İstanbul’u bizans alır gibi, Pontus tazelenir gibi evhamlar üretiyorsunuz. 5 asırdır İstanbul’da ezan okunuyor. Siz rüya görüyorsunuz." sözlerine İspanya’da kurulan İslam devleti olan Endülüs üzeriden verdiği şu ibretlik cevabı aktardı;

"Endülüs’te 8 asır okunmuştu o ezanlar, nerede şimdi? Bu dünyada gitmez bir şey yoktur. Böyler yaparsanız İstanbul da gider bir gün"

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:49
  1. Necmettin Erbakan
  2. Nureddin Yıldız Hocaefendi
  3. endülüs
  4. İstanbul

YORUM YAZ

  • melih53melih5311 dk önce
    Allah Rahmet eylesin .milliyetçi**ve muhafazakar..önce ülkem diyen insan..önce ülkemin insanı*diyen insan ..sayın gül ve sayın babacan onun ekolünden .onların ak partiden dışlanışıyla başlayan akp lileşme..akp yeni ekonomi yönetiminin ülkeyi getirdikleri son nokta..işçi emeklileri bir Rahmetli Erbakan zamanında birde Sayın gül zamanında ince iyi bir ayar yapılarak düzeltilmişti..sonra şimdiki haşlktan kopuk akp intibakı bile vermem diyor..enflasyonu mücize *ekonomi yönetimi sayesinde eksi bile açıklayıp emekliye sen bekle bak sana acaipp** bir zam verecem diyo..çok beklersin diyo yani..sayın gül ve sayın babacan yeni bir parti yeni bir oluşum bizler beklliyoruz....
  • cengizcengiz14 dk önce
    ...Böyler yaparsanız İstanbul’da gider bir gün...derken ...da...ayrı yazılır...editörrrrr

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