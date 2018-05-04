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Veysel Eroğlu'dan Saadet'e sert sözler: Erbakan bunların hepsini tokatlardı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefet partilerinin kurduğu ittifaka yönelik açıklamada bulunarak "Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı.'' ifadelerini kullandı.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:21
Veysel Eroğlu'dan Saadet'e sert sözler: Erbakan bunların hepsini tokatlardı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefet partilerinin kurduğu ittifaka ilişkin, "Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP'nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz." dedi.

Eroğlu, Kütahya'da DSİ tarafından 161 milyon liraya inşa edilecek 8 tesisin toplu temel atma törenine katıldı, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret eden Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, diğerlerinin ne yaptıklarının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

'BİZ MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için hayal edilemeyecek büyük işler yaptığını belirten Eroğlu, "Biz milletimize güveniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için çok büyük işler yaptı. Hayal edilmeyecek işler başardı. Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde ilk turda cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

'ERBAKAN ÇIKSA BUNLARI TOKATLARDI'

Muhalefet partilerinin kurduğu ittifakı değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bunlar birbirleriyle imtizaç etmeyen partiler. Mesela Saadet Partisi, rahmetli Necmettin Erbakan çıksa, bunların hepsini tokatlardı. Tabanın sesi değil bunlar. Saadet Partisindeki birkaç kişinin aldığı karar doğru bir karar değil. CHP'nin havası başka, iyi diyemeyeceğim partinin başka. Demokrat Parti de zaten esamesi okunmayan bir partiydi. Biz bunları önemsemiyoruz. Biz yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz ama çok çalışmamız gerekir." 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:21
  1. Kütahya
  2. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    ERBAKANCILIK,İSLAM ONLARIN MASKELERİ.GÜNÜMÜZ LAWRENSLERİ.ÜST AKLIN TÜRKİYEDEKİ UZANTILARI.
  • şuurluşuurlu18 dk önce
    milligörüşcüler saadette siz nerdesiniz
  • cemcem14 dk önce
    doğru erbakana yapmadığını bırakmayan chp ile temel nasıl ittifak yaparsın
  • KahramanKahraman29 dk önce
    Tam bir rezillik sp sını resmen sattı sırf çikar ve menfaat uğruna sadrce kendi oyu kaldı sıfırı tüketti bu karamollaoğlu
  • yılmaz karayılmaz kara1 sa önce
    caaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttt kaba kağattttt. vah zavallı vah. bunu bizansa hizmet edenlermi söylüyor.
  • diyarıbekirlidiyarıbekirli44 dk önce
    Tokatlamakla kalmazdı birde yüzlerine tükürürdü bu iblis suratlıların. Editör bey sakın bu yazımı sansürlemeyesin.Yoksa hakkımı helal etmem.
  • kesin olan şu ki;kesin olan şu ki;1 sa önce
    Öldüğü için ne yapardı bilemeyiz ama sağlığında sizin için Bizanslı vs. dediğini herkes bilir.
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