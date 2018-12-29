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Fatih Erbakan: Akpınar tasvip edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, çıktığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran Metin Akpınar'ın söylemlerine ilişkin, "Bu tür tehdit içerikli ifadeleri eleştiri kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Akpınar’ın sözlerini asla tasvip etmiyorum” dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
Fatih Erbakan: Akpınar tasvip edilemez

 İsmail Uğur  Ankara 

Akit’e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Yeniden Refah Partisi yıkıcı değil yapıcı bir muhalefet anlayışını benimseyecek. Yapıcı bir muhalefetle iktidara yürüme hedefindeyiz. Partimizi kurarak ümmet adına, milletimiz adına, bütün mazlumlar ve ezilenler adına Milli Görüş projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Genel seçime hazırlanıyoruz

Erbakan, yerel seçimlere neden girmediklerine ilişkin de şunları söyledi: “Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız ancak bugüne yetişebildi. Aynı zamanda da bir sonraki genel seçime daha geniş zamanda daha sağlam adımlarla ve daha rahat bir zeminde hazırlanma imkanımız olacak. İnşallah kardeşlerimiz bu desteklerini devam ettirirler. Önümüzdeki genel seçimlerde de yeniden Refah Partimize oy vererek bunu taçlandırmış olurlar.”  

Akpınar tasvip edilemez

Erbakan, Halk TV’de Erdoğan’a tehditler savuran Metin Akpınar’ı da şöyle eleştirdi: “Metin Akpınar açıkça Sayın Cumhurbaşkanını hedef almıştır. Bu tür tehdit içerikli ifadeleri eleştiri kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Akpınar’ın sözlerini asla tasvip etmiyorum.Fatih Erbakan, Batı’nın PKK ile FETÖ terör örgütlerine hamilik yapmasını da eleştirerek, şunları dile getirdi: “En ufak bir illegal eylemi olmayan Milli Görüş camiasını, Avrupa Milli Görüş Teşkilatına terör örgütü diyenler, kardeşlerimize iftira atanlar terör örgütlerine kol kanat geriyorlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
  1. Ankara
  2. Akit
  3. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
  4. yerel seçimler
  5. Halk TV
  6. Metin Akpınar
  7. PKK
  8. FETÖ
  9. Milli Görüş
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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