Fatih Erbakan: Akpınar tasvip edilemez

İsmail Uğur Ankara

Akit’e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Yeniden Refah Partisi yıkıcı değil yapıcı bir muhalefet anlayışını benimseyecek. Yapıcı bir muhalefetle iktidara yürüme hedefindeyiz. Partimizi kurarak ümmet adına, milletimiz adına, bütün mazlumlar ve ezilenler adına Milli Görüş projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Genel seçime hazırlanıyoruz

Erbakan, yerel seçimlere neden girmediklerine ilişkin de şunları söyledi: “Hazırlıklarımız ve çalışmalarımız ancak bugüne yetişebildi. Aynı zamanda da bir sonraki genel seçime daha geniş zamanda daha sağlam adımlarla ve daha rahat bir zeminde hazırlanma imkanımız olacak. İnşallah kardeşlerimiz bu desteklerini devam ettirirler. Önümüzdeki genel seçimlerde de yeniden Refah Partimize oy vererek bunu taçlandırmış olurlar.”

Akpınar tasvip edilemez

Erbakan, Halk TV’de Erdoğan’a tehditler savuran Metin Akpınar’ı da şöyle eleştirdi: “Metin Akpınar açıkça Sayın Cumhurbaşkanını hedef almıştır. Bu tür tehdit içerikli ifadeleri eleştiri kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Akpınar’ın sözlerini asla tasvip etmiyorum.” Fatih Erbakan, Batı’nın PKK ile FETÖ terör örgütlerine hamilik yapmasını da eleştirerek, şunları dile getirdi: “En ufak bir illegal eylemi olmayan Milli Görüş camiasını, Avrupa Milli Görüş Teşkilatına terör örgütü diyenler, kardeşlerimize iftira atanlar terör örgütlerine kol kanat geriyorlar.”