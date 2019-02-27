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Erbaa’ya kadın yaşam merkezi

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, 3 bin 800 metrekarelik alana kadın yaşam merkezi inşa edeceklerini söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:02
Erbaa’ya kadın yaşam merkezi

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, 3 bin 800 metrekarelik alana kadın yaşam merkezi inşa edeceklerini söyledi.


Erbaa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) bünyesinde açılan ahşap boyama, örgü, iğne oyası ve çeyiz ürünleri kursları yoğun ilgi görüyor. Kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yıldırım,Sermet Durmuşoğlu Caddesinde yer alan 3 bin 800 metrekarelik alanı Erbaa Belediyesine kazandırdıklarını, bu alana önümüzdeki süreçte içerisinde Kadın Yaşam Merkezi inşa edeceklerini söyledi. Başkan Yıldırım, “Hem bu kursları yapabileceğiniz, hem spor salonu bulunan, siz orada kurs veya spor yaparken çocuklarınızı bırakabileceğiniz kreşin bulunacağı bir merkez inşa edeceğiz. Bu alan içerisinde çocuk parkı da olacak. Size bir yaşam alanı sunacağız. Böylelikle bu hizmeti bütünleştireceğiz. ESMEK bu güne kadar 5 bin kişiden fazla kursiyere sertifika verdi. Bunu daha da kurumsal bir hale dönüştüreceğiz. Bu projelerle birlikte modern ve kullanışlı bir binayı sizlerin hizmetine sunacağız. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Bu kurslara katılıyor emek veriyorsunuz, bu emeklerinize karşılık bu çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:02
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