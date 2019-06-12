0553 313 94 23

Erbaa’da ulaşım kolaylığı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otogardan Niksar, Tokat ve Amasya’ya yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası minibüsler ilçe merkezindeki yazıhanelerden yolcu almaya başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
Erbaa’da ulaşım kolaylığı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otogardan Niksar, Tokat ve Amasya’ya yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası minibüsler ilçe merkezindeki yazıhanelerden yolcu almaya başladı.


Erbaa ilçesinde 1 Ağustos 2016 yılından itibaren otogara çekilen Niksar, Tokat ve Amasya’ya yolcu taşıyan minibüsler Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün talimatı ile tekrar şehir merkezinde faaliyetlerine başladı Başkan Karagöl, minibüslerin otogardan ilçe ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapması nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Yapılan bu uygulama halkımızın yakın il ve ilçelere olan seyahatlerinde sıkıntılara sebep oluyordu. Peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde söylediği gibi ‘Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın zorlaştırmayın’ ilkesi gereği bizim yönetim anlayışımız, zorlaştırmak değil kolaylaştırmak olduğundan çevremizdeki yakın il ve ilçelere gidecek olan minibüslerin artık ulaşım firmalarının şehir dışında ki otogarımızdan değil, şehir merkezinde ki yazıhaneleri önünden hareket etmeleri yönünde bir karar aldık. Bundan böyle hemşerilerimizin ‘otogara nasıl ulaşabilirim?’ gibi bir derdi düşüncesi olmayacak. Ulaşım firmaların merkez yazıhanelerinde rahatlıkla Niksar, Tokat ve Amasya’ya seyahatlerini yapabilecekler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnternetten para kazanayım" derken kurumun kasasını boşaltmış
    1. "İnternetten para kazanayım" derken..
    2. Özel Teknoloji Fen Okulları’nda kep..
    3. Konya’da Tarla Günü etkinliğinde..
    4. GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası
    5. Dut toplamak için ağaca çıkan Kıbrıs..
    6. Vitamin deposu pestilin öyküsü |..
    7. Meteris meydanı kavşağı altyapı..
    8. Emekliler Sendikası Akhisar Şubesi 1...
    9. "Abe'nin Tahran ziyareti İran'ın..
    10. Malatya İdmanyurdu Onursal Başkanı..
    11. Sınav kaygısına iyi gelecek 10 öneri
    12. Pendik’te su basan alt geçit havadan..
    13. Döviz kurları
    14. Irak Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacak
    15. Gebele yaz uyarısı
    16. Van semalarında duygulandıran Türkiye..
    17. İBB çalışanlarından medyada yer alan..
    18. Başkentte cinsel içerikli ürün..
    19. ‘Geleceğim Mesleğim’ konferansı
    20. Çalıştıkları iş yerini soymaya..
    21. Sason’da bal üreticileri yüksek..
    22. Petrol çıkarma tesisinde patlama! İşte..
    23. İl Ekonomi Toplantısı yapıldı
    24. Dikkat gök gürültülü yağış geliyor
    25. CHP'li adayı inkar etmişti... İşte..
    26. Kilis’te"mücbir sebep" hali sona erdi
    27. Komiser yardımcılığına geçiş sınavına..
    28. Canik’te yaz kursları kayıtları başladı
    29. Elazığ’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    30. İnegöl’de yakayı ele verdiler
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!