0553 313 94 23

Erbaa’da stadyumun yerine millet bahçesi yapılacak

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yeni ilçe stadının inşasının tamamlanmasının ardından mevcut stadın bulunduğu yere millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacaklarını söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:41
Erbaa’da stadyumun yerine millet bahçesi yapılacak

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yeni ilçe stadının inşasının tamamlanmasının ardından mevcut stadın bulunduğu yere millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapacaklarını söyledi.


Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Yıldırım 17,5 milyon TL’ye ihalesi yapılan ve temeli atılan yeni ilçe stadının tamamlanmasıyla mevcut ilçe stadının yerine otopark, pazar, yürüyüş alanı ve yeşil alan ihtiyacını karşılayacak bir millet bahçesi, millet kıraathanesi yapacaklarını ifade ederek,"Geçen 5 yıllık süreçte biz verdiğimiz sözlerin yüzde 85’ini gerçekleştirmişiz. Hem Cumhuriyet Mahallemizi ilgilendiren hem de bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren stadyumun yerine yapacağımız meydan projemiz var. Yaşam alanı olacak. Saatçigil’i, Karanfil Sokağı ve Erek Caddemizi ilgilendiren bir konu. Stadyum inşaatı aşağıda yeni başladı. Henüz tamamlanmadığı için burada meydan projemize başlayamadık. Bundan dolayı geri kaldı. Ama bunun dışında İmbat projemizle beraber, Parkvadi ile beraber yeni meydanımızı inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayıp hem hanım kardeşlerimizin yürüyebilmesi, hem pazar alışverişini yapabilmesi, hem otopark sorununun çözülmesi noktasında inşallah buradaki stadyumun meydanını kullanacağız. Orada Cumhurbaşkanımızın tarifiyle Millet Bahçesi ve inşallah içinde millet kıraathanesiyle beraber güzel bir meydan yapacağız."diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    1. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    2. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    3. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    4. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    5. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    6. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    7. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    8. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    9. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    10. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    11. "HDP terör örgütlerinden kendini..
    12. Vali Baruş’tan MÜSİAD’a ziyaret
    13. "Sınırımızın ötesindeki YPG, PKK..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin..
    15. Kırklareli'nde kar yağışı
    16. Ormana terk edilen köpeklere belediye..
    17. Bu müzede tarih ve kültürle birlikte..
    18. Çakır’dan ‘tanzim satış yeri’..
    19. Lice’de kar yağışı hayatı olumsuz..
    20. Şırnak'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
    21. Afjet Afyonspor’un yeni başkanı Ali..
    22. Bakan Varank: "Batı illerinde de..
    23. AK Parti'nin Bursa mitingi
    24. Didimli Selin 8 gün sonra bulundu
    25. Fas-İspanya ilişkilerinde aktif iş..
    26. Adana’da HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    27. ABD’de vergi dönemi başladı,..
    28. Fikirtepe’deki inşaatta çıkan yangın..
    29. Bakan Kurum, Erciş’te incelemelerde..
    30. DİKA’dan Batman OSB’ye 1 milyon 796..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler