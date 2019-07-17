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Erbaa’da festival hazırlıkları tamamlandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yapılacak olan 21’inci Uluslararası Geleneksel ve Erbaa Yaprak Festivali için belediye ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
Erbaa’da festival hazırlıkları tamamlandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yapılacak olan 21’inci Uluslararası Geleneksel ve Erbaa Yaprak Festivali için belediye ekipleri hazırlıklarını tamamladı.


Erbaa’da beş yıl aradan sonra isim değişikliğiyle yeniden hayata geçirilen 21. Uluslararası Geleneksel ve Erbaa Yaprak Festivali 26 Temmuz Cuma günü başlıyor. Amerika ziyaretine gitmeden önce festival hazırlıkları ile ilgili açıklama yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl: “Önceden adı Yayla Şenlikleri olan, bizimde Erbaa Yaprağından esinlenerek 21. Uluslararası Geleneksel ve Erbaa Yaprak Festivali olarak değiştirdiğimiz etkinliklerimizi yeni yönetimimiz ile birlikte beş yıl aradan sonra tekrar başlatacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Festivalimiz için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Şehrimiz de ki eksik olan ne varsa gözden geçiriyoruz. İstiyoruz ki gerek yurt içinden ve gerekse yurtdışından gelen misafirlerimizi Türk töresine uygun en güzel bir şekilde ağırlayalım. Bu yıl programımız alabildiğine zengin. Umuyorum ki hemşerilerimiz üç gün süresince çok güzel vakit geçirecekler" diye konuştu.


Erbaa Belediyesinin düzenleyeceği 21. Uluslararası Geleneksel ve Erbaa Yaprak Festivali 26 Temmuz Cuma günü saat 18:30 kortej yürüyüşü ile başlayacak. Akşam Cumhuriyet Meydanında Farklı ülkelerden gelen folklor gruplarının gösterileri ve Kültür Turizm Bakanlığı sanatçıları konser verecek. 27 Temmuz Cumartesi günü çeşitli spor müsabakaları, yarışmalar ve kültür etkinliklerinden sonra ilçe stadyumunda Simge Sağın ve Cem Belevi sahne alacak. Etkinliğin son günü ise her zaman olduğu gibi Küçük Yaylaya çıkılacak. Küçük Yaylada ise yedi farklı ülkeden gelen folklor gruplarının ardından Latif Doğan ve Zeynep Başkan konserleri yapılacak.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
  1. konser
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