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Erbaa Belediyesinde yapılan ihaleler canlı yayınlanacak

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, ihalelerin canlı yayınlanacağını, belediyenin mali durumunun sosyal medya hesapları ve reklam panolarına asılarak vatandaşlara duyurulacağını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
Erbaa Belediyesinde yapılan ihaleler canlı yayınlanacak

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, ihalelerin canlı yayınlanacağını, belediyenin mali durumunun sosyal medya hesapları ve reklam panolarına asılarak vatandaşlara duyurulacağını söyledi.


Tokat’ın Erbaa ilçesinde şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak 2 yıldır belediye meclisini canlı yayınlanıyor. Erbaa Belediyesi Meclisi gibi ihaleleri de canlı yayınlamaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldırım,“Fısıltı ve dedikodu ile toplumumuz birileri tarafından sürekli yanlış bilgilendiriliyor. Sistematik olarak kirli ve yanlış bilginin yayılması bizleri oldukça üzüyor. Bunları duyduğumuzda doğrunun ne olduğunu anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın belediye meclisinde ne olup bittiğini öğrenebilmeleri için 2 yıldır belediye meclisimizi canlı yayınlıyoruz. Burada her yıl belediyemizin bütçesi meclise sunuluyor oylanıyor. Bunlar vatandaşlarımızın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bundan sonraki süreçte ihalelerimizi de canlı yayınlayacağız. Biz ihaleye çıktığımızda bunları EKAP üzerinden yapıyoruz. Resmi şekilde bir işleyiş sürüyor. Ayrıca bu bilgiler resmi internet sitemizde de yer alıyor. Dedikodu yaparak, kirli ve yanlış bilgi akışını durdurmak için ihaleleri canlı yayınlayacağız, belediyemizin borcu ve alacağını her bütçe yılı internet sitemizde, sosyal medya hesaplarından ve reklam panolarına asarak vatandaşlarımıza duyuracağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
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