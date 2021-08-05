Eray Şamdan kimdir? Eray Şamdan nereli, kaç yaşında? Eray Şamdan hayatı

Eray Şamdan, Eray Şamdan 25 Temmuz 1997 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Eray Şamdan milli karetecidir. 1.69 boyunda 60 kilodur. Eray Şamdan karete sporuna Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Küçük yaşlarından beri kareteye ve savunma sporlarına ilgisi olan Eray Şamdan tekniği ve hızı sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eray Şamdan'a bu özellikleri nedeniyle "Rüzgarın Oğlu" lakabı takılmıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır. Eray Şamdan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusudur. 2021 Büyükler Avrupa Şampiyonu sporcu Eray Şamdan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan sporcular arasındadır.

Eray Şamdan'ın final sonrası ilk açıklaması

Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın final sonrası açıklamaları şu şekilde: "Bu kadar büyük bir organizasyonda madalya aldığım için çok mutluyum. Karatede ülkemize ilk madalyayı getirdiğim için gururluyum. Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Biz de buradaki başarımızla insanlarımızın gönüllerine su serpebildiysek ne mutlu. Burası olimpiyat, gümüş de olsa madalya aldığım için mutluyum. Hedefim altın madalyaydı ama nasipte gümüş varmış. Buna da şükür. Maçlara çıkarken biraz bakıyorum ben sosyal medyaya, bana destek mesajları atan herkese teşekkür ediyorum."