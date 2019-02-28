0553 313 94 23

Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi’nde

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğünde yürütülen öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus+ Programı ile tüm dünya ülkeleri ile değişimi hedefleyen Mevlana Değişim Programı kapsamında uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi’ne 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde öğrenim görmek üzere geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri Akdeniz Üniversitesi’nde

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler koordinatörlüğünde yürütülen öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus+ Programı ile tüm dünya ülkeleri ile değişimi hedefleyen Mevlana Değişim Programı kapsamında uluslararası öğrenciler Akdeniz Üniversitesi’ne 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde öğrenim görmek üzere geldi.


Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Rusya, Azerbaycan, Endonezya, Kırgızistan, Pakistan’dan gelen öğrencilere Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ‘Oryantasyon Programı’ ve ‘Hoş Geldin Yemeği’ düzenlendi. Programda Erasmus+ ve Mevlana Kurum Koordinatörü Öğr. Gör Nurgül Büyükkalay, tarafından öğrencilere Türkiye’de, Antalya’da ve Akdeniz Üniversitesi’nde yaşam kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından Erasmus+ Programı Sorumlusu Yasin Gülmez, Mevlana Değişim Programı sorumluları Alina Aksoy ve Ayşe Tuğcan tarafından gelen öğrencilere programın işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.


Oryantasyon Programında ayrıca Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu, değişim programları ile üniversiteye yurt dışından gelen öğrenciler için kültürel, tarihi geziler ve çeşitli aktiviteler düzenleyen ve gönüllü esaslı çalışan ESN (Erasmus Öğrenci Ağı) de öğrenciler için düzenlenecek olan kültürel ve tarihi geziler hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    1. "ABD bir kez daha bozguna uğrayacak"
    2. Başkan Altay, Yeni Müslüman olan..
    3. Silindir makinesine sıkışan işçi..
    4. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi..
    5. FETÖ’den “müfettiş olmak istiyorsan..
    6. Aytaç Arman’a memleketinde son veda
    7. Down kafe bilgi evi öğrencilerini..
    8. "Süper Lig'de oynamak heyecan verici"
    9. Büyükşehir Koçarlılı miniklerin yüzünü..
    10. Trump: “Bizim istediğimiz her şeye..
    11. Bakan Selçuk’a “bozkurt” hediyesi
    12. HSK'den öğretmenlerin gözaltına..
    13. Andre Ayew: Fenerbahçe, Türkiye’nin en..
    14. TÜBİTAK Bölge Yarışması’nda..
    15. İstanbul’da ele geçirilen tarihi..
    16. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    17. TÜMSİAD Konya Şubesinde yeni yönetim..
    18. Karşıyaka’da "2. Felsefe Günleri"..
    19. Premier Lig maç saatleri puan durumu..
    20. Nazilli Belediyesi vatandaşın yüzünü..
    21. "Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar..
    22. "Üsküdar Vapuru" faciasının 61. yılı
    23. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    24. Argela’dan 5G altyapılarına yönelik..
    25. Siirt’te mazgal ve rögarlar..
    26. Vali duyurdu: Keneviri hem üreteceğiz..
    27. Myanmar hükümetine Arakan'a yardım..
    28. ABD Ticari Temsilcisi Lighthizer:..
    29. Döviz kurları
    30. TAMP Tatbikatı Planlama Toplantısı..
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."
    Melih Gökçek yeni partiye katılacak mı? Açıklama geldi! "Ahmet Davutoğlu'yla..."