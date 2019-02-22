0553 313 94 23

Erasmus projesi ile yaşlılar bilgisayar kullanmayı öğrenecek

Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında "Yaşlılar için Bilgisayar Okur Yazarlığı Projesi" Burdur’da start aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 18:50
Erasmus projesi ile yaşlılar bilgisayar kullanmayı öğrenecek

Avrupa Birliği’nin Erasmus programı kapsamında "Yaşlılar için Bilgisayar Okur Yazarlığı Projesi" Burdur’da start aldı.


Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği koordinatörlüğünde Halk Eğitim Merkezinin desteği ile yürütülen "Dijital Engelleri Aşmak; Yaşlılar için Bilgisayar Okur Yazarlığı (BİRLİKTE YAŞLANALIM) isimli projenin açılış konferansına Burdur Valisi Hasan Şıldak ve proje ortağı olan İspanya, İtalya ve Belçika’dan temsilciler katıldı. Toplam bütçesi 142 bin 227 avro olan proje ile 60 yaş üstü yetişkinlere temel düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı becerisi kazandırılması, kendi fiziki, sosyal ve zihinsel kapasitelerini anlamalarının sağlanması ve kendi ihtiyaçları, arzuları ve kapasitelerine göre sosyal yaşama katılarak aktif yaşlanmalarına katkıda bulunulması hedefleniyor.


Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, ”Yardımlaşma derneğimizi tebrik ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde Erasmus kapsamında yabancı konuklarımızı da kutluyorum. Bu çalışma örnek bir çalışma, yaşlılar için olması da ayrı bir önem taşıyor. Geçen hafta içinde Cumhurbaşkanımız yaşlılar ile buluştu. Bizler de Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yaşlılarımıza büyük önem veriyoruz. Toplumumuzda yaşlıları içine alan bu projede yer alan sivil toplum kuruluşlarının da yer alması bizleri sevindiriyor. Bu proje iki yıl gibi uzun soluklu bir proje" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin varlık seçimi”
    1. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin..
    2. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    3. Erbaş: Seferberlik başlattık!
    4. İsrail askerleri Gazze sınırında bir..
    5. Domaniç’te otomobil tarlaya uçtu: 5..
    6. UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men..
    7. GÜNCELLEME - Zonguldak'taki suç..
    8. Pitbullun saldırdığı 2 öğrenci..
    9. "Tabur komutanını vuracağım, bize..
    10. Venezuela ordusu ile yerli halk..
    11. Turkcell ile ALBtelecom iş birliğinde..
    12. KDC'deki Schengen Evi yeniden açılacak
    13. Genelkurmay çatı davası
    14. "TRT2 ilham verici bir kanal olacak"
    15. ÖKK darbe girişimi davası
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bay Kemal..
    17. Esed rejiminden İdlib’e bombalı..
    18. CHP'de olağanüstü PM toplantısı..
    19. CHP'de bir Kaftancıoğlu vakası daha!
    20. Iğdır'da sosyal medyadan büyü yapmakla..
    21. Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
    22. Kazakistan'da Hocalı Katliamı..
    23. Konya'da adaylık heyecanı
    24. Hamilelikte aşerme ne zaman başlar?
    25. Filipinler'deki kızamık salgını
    26. 24 Saat açık kütüphane
    27. Venezuela ordusu insani yardıma destek..
    28. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    29. Fransa'dan İsrail'e "Filistinlilere..
    30. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Bülent Arınç'tan yeni parti yorumu: Affetmem!
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'