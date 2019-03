Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl yapılır?

Erasmus birçok üniversite öğrencisinin hayali olan bir programdır. Erasmus programı, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Peki, Erasmus tam olarak nedir, Erasmus programına başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkındaki detaylar...

Erasmus nedir?

Erasmus programı, Erasmus öğrenci değişim programı veya Erasmus Projesi ( Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı) yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden bir projesidir. Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen bu proje, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve eğitim görevlilerinin eğitimlerine yurt dışındaki bir üniversitede devam etme imkanı sağlar.

2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında uygulanan Erasmus programı, 2014 yılından beri Erasmus+ olarak uygulanmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme ismi altında operasyonel olan birçok program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası iş birliği programı: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İş Birliği Programı) artık Erasmus+ çatısı altında toplanıyor ve bu sayede Erasmus başvuruları kişisel bazda oldukça kolaylaşıyor.

Erasmus başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışına gitmenizde yardımcı olması gereken kişi üniversitenizin Erasmus Koordinatörü'dür. Erasmus'a başvururken teslim etmeniz gereken birtakım doküman mevcuttur. Bunlardan başlıcaları:

Kabul Mektubu (Statement of Acceptance ya da Acceptance Letter), Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve niçin yurt dışına gitmeye uygun olduğunuzu anlatan bir Niyet Mektubu (Letter of Motivation). Bunların dışında üniversiteniz veya gideceğiniz kurum sizden dil yeterliliğinizi ispatlamak adına Erasmus dil yeterliliği sınavını geçmiş olmanızı isteyebilir. Pasaportunuz yoksa çıkartmak için işlemlere başlamalı, eğer varsa süresini kontrol etmeli ve gerekirse pasaportunuzun süresini uzatmalısınız. Her üniversitenin farklı bir süreci olduğundan teslim etmeniz gereken evrakları okulunuzla teyit etmeniz doğru olacaktır.