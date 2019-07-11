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ERAKOM halkın hizmetinde

Erenler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete geçirilen Erenler Aile Koruma Merkezi (ERAKOM) iyileştirilmiş imkanları ile yeniden halkın hizmetine sunuldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
ERAKOM halkın hizmetinde

Erenler Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete geçirilen Erenler Aile Koruma Merkezi (ERAKOM) iyileştirilmiş imkanları ile yeniden halkın hizmetine sunuldu.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın talimatı doğrultusunda daha genişletilmiş imkanlar ve profesyonel şekilde hizmet vermeye başlayan ERAKOM’da, bireylerin haklarının geliştirilmesi, sorunların çözümü konusunda alternatif sunulması ve toplumun kadın ve aile sorunları konusunda aydınlatılması amaçlanıyor.


ERAKOM hakkında ayrıntılı bilgi veren Aile Danışmanı, Sosyolog Nermin Kuşcu, Erenler Belediyesi tarafından sağlanacak olan danışmanlık hizmeti sayesinde kişideki duyusal tepkileri, davranışları, inanışları, ilişki problemlerini veya duygular olarak gösteren iç sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşmaktır. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır” dedi.


Aile danışmanlığında seansların tek bir bireyle değil bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütüldüğüne vurgu yapan Nermin Kuşcu, “Aile terapisinde amaç bireyin iyileştirilmesi değil tüm aileye yardım ederek aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda tek bir bireye değil tüm aileye yardım edilir, destek verilir. Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile etkileşimi ve yapısına ait sorunların çözümüne yardımcı olunur” diye konuştu.


Verilecek olan danışmanlık hizmeti ile vatandaşların bu yöndeki taleplerini karşılayacaklarını söyleyen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Geçmişe göre daha kapsamlı ve profesyonel bir şekilde inşallah ERAKOM halkımıza hizmet verecek. Bireysel terapi, evlilik terapisi, aile terapisi ve çocuk terapisi başlıkları altında ERAKOM da halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:52
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