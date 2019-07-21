ERAKDAY’dan örnek uygulama

Üniversite-STK işbirliği meyvelerini vermeye başladı. Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu önlisans öğrencileri stajlarını ERAKDAY’da yapıyor.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) ile Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu önemli bir işbirliğine imza attılar. 2018-2019 öğretim yılında 16 önlisans öğrencisi staj programını ERAKDAY’da yapıyor.

İşbirliği protokolüne göre, Erzurum Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencileri, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği’nde önlisans düzeyindeki diploma programlarının zorunlu stajını dernek uygulama ve üretim atölyesinde 30 iş gününü kapsayacak şekilde yapacaklar.

Staj öğrencilerini yerinde görmek ve bilgi almak için Erzurum Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mustafa Akbuğa ve Geleneksel El Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serpil Yorgancı, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği uygulama ve üretim atölyesini ziyaret ettiler.

Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya staj öğrencilerine, “Böyle bir ortamda mesleğinizle ilgili atölyede staj yapmanızdan dolayı çok şanslısınız. Bizim birçok bölümlerimiz var, ancak sizin gibi bölümlerin staj yapacağı işletmeleri Erzurum’da bulmak çok zor. Tekstil, nakış, dokuma (ehram) tekniklerini içeren makine ve teçhizatlar sizin ileriye dönük mesleğinizi icra etmeniz için çok büyük bir imkân. Dernek olarak böyle imkânı zor şartlarda da olsa sağlayan Dernek Başkanı Hülya Saltuklu hoca hanımefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. 30 iş gününde edineceğiniz tecrübeler hayatınızda önemli bir katma değer olacaktır.” dedi.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serpil Yorgancı da, “Bu stajın bizim için anlamı çok büyük. Öğrencilerimiz görerek, uygulayarak, öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Bu staj imkânıyla hem sizi, hem de bizi büyük bir yükten kurtarıyor. Öğrencilerimizin yüzündeki öğrenme, bir şeyler başarma ve üretmenin mutluluğu yüzlerinden okunuyor. Böyle bir imkanı sunan Hülya Saltuklu’ya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Müdür yardımcısı Öğretim Üyesi Mustafa Akbuğa da, aynı duyguları paylaştığını kaydederek, gelecek yıllar içerisinde de bu imkânların sunulmasını istedi.

Dernek başkanı Hülya Saltuklu da, “Atatürk Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı beyefendiyle Sivil Toplum Kuruluşu olarak katıldığımız istişare toplantılarında, Üniversite-STK işbirliğine çok önem verdiğini beyan etti. Dernek olarak, bu anlayışa biz de katıldığımız için bu katkıyı sunmaktayız. Atölyemizde tekstil, el sanatları bölümlerinden el ve makine nakışı,ehram dokumayı içeren uygulamalarla öğrencilerimizi meslekleriyle ilgili bilgilerle ve becerilerle donatmayı hedefledik. Ticari işletmesi olan derneğimizde öğrenciler markalaşma, girişimcilik, muhasebe, iletişim, üretme ve pazarlama coğrafi işareti alınmış bir ürün olan ehram dokuma konusunda da tecrübe ediniyorlar. Amacımız tekstil kenti ilan edilen Erzurum’da bu alanda kalifiye eleman yetiştirmek, alanını seven ve bu konuda başarılı olan öğrencilerimize tüketen değil, üreten yani balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmektir. Kurumlar arasında dayanışma ve işbirliği olunca elbette başarı da artacaktır. Ben de bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim ”dedi.

Stajyer öğrenciler de; stajın bilincinde olarak çok verimli olduğunu, ufuklarının açıldığını, teorik bilgi yanın da, pratik uygulamalarla da mesleklerini sevdiklerini söylediler. Öğrenciler, imkânı sağlayan herkese teşekkür ettiler.