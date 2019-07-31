ER-VAK’tan 100.yıl’a yakışır kültür hizmeti

Şehrin kalkınması ve kültürünün yaşatılması yönünde yaptığı çalışmalarla Erzurum’un en etkin Sivil toplum kuruluşu olarak bilinen Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK), Milli Mücadele’nin ve Erzurum Kongresi’nin 100.yılında “ Birinci Dünya Harbi ve Milli Mücadele’de Erzurum “isimli kitapla etkinliklere damgasını vurdu.

Konuyla ilgili bilgi veren ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, tarihi sorumluluk bilinci ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, tarihin geçmişi unutanlar için bir hatırlatma olduğu gerçeğinden yola çıktıklarını ve amaçlarının 100 yıl önce yaşananların hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurguladı.

Seçilmiş makale ve bildirilerden oluşan ve iki bölüm halinde hazırlanan kitabın içeriğinde“Erzurum’un İşgali, Ermeni Mezalimi, Muhacirlik, Azerbaycan Türklerinin Erzurum Ahalisine Yaptıkları Yardımlar, Erzurum’un Kurtuluşu, Teşkilât-ı Mahsusa, Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin Erzurum’daki Faaliyetleri, Erzurum’da Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu, Erzurum Kongresi’nin Hazırlık Safhası, Erzurum Kongresine Katılan Delegeler, Heyet-i Temsiliye, Erzurum Kongresi, Erzurum Valisi Münir Bey, Kâzım Yurdalan, Erzurum Kongresi’nden Hatıralar, Erzurum Kongresi’nde Mustafa Kemâl Paşa, İstanbul ve İzmir’in İşgaline Karşı Erzurum’daki Tepkiler ” gibi çok sayıda başlık bulunduğunu söyleyen Güzel, birbirinden değerli bilim adamlarının katkılarıyla hazırlanmış olan 1100 sayfalık bu eserin, şehrin hafızasını canlı tutacağını ve geleceğe aktaracağını ifade etti.

Güzel,kitabın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan ve editörlüğünü yapanProf. Dr. Yavuz Aslan ve Doç. Dr. Tolga Başak’la, esere makaleleri ile katkı sunan Prof. Dr. Selami Kılıç, Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı, Prof. Dr. Betül Aslan, Prof. Dr. Ali Akbulut, Prof. Dr. Salim Gökçen, Prof. Dr. Selçuk Ural, Prof. Dr. Erol Kaya, Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya, Prof. Dr. Erdal Aydoğan, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Enis Şahin, Doç. Dr. Ali Servet Öncü, Doç. Dr. Erkan Cevizler, Doç. Dr. Nebahat Arslan, Doç. Dr. Makbule Sarıkaya, Doç. Dr. Ömer Erden, Doç. Dr. M. Sait Dilek, Doç. Dr. İsmail Eyyupoğlu, Doç. Dr. Asaf Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Bulut ,Dr. Öğr.Üyesi Yavuz Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Veysi Akın, Dr. Öğr. Üyesi Asuman Demircioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Ufuk Tosun, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ferruh Haşıloğlu, Arş. Gör. Dr. Nesrin Hangül, Arş Gör. Fikrettin Yavuz, Öğr. Gör. Yücel Çil ve Bilim Uzmanı Abdurrahman Yalçınkaya’ya teşekkür etti.

Güzel, Millî Mücadele’nin ve Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı’nda, Erzurum ve Karayazı’da iki konferans verdiklerini hatırlatıp “Erzurum Kongresi’nin 100.Yılı’nda “ Birinci Dünya Harbi ve Milli Mücadele’de Erzurum “isimli kitabı da Er-Vak yayınlarından çıkararak hizmetlerini sürdürdüklerini, ilerleyen günler içerisinde de konuyla ilgili etkinliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongrenin kapanış tarihi olan 07 Ağustos günü kitabı ücretsiz olarak dağıtacaklarını ve isteyenlere ulaştıracaklarını ifade eden Güzel, Milli Mücadele’nin ve Erzurum Kongresi’nin 100.Yılı’nda başta Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehit ve gazileri rahmetle andıklarını söyledi.